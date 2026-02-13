의정부시, 환경자원센터 현장 점검…근로자 격려·안전관리 강화

경기 의정부시는 13일 자일동 환경자원센터를 방문해 재활용선별장과 음식물류폐기물 자원화시설의 운영 및 안전관리 실태를 점검했다.
김동근 의정부시장이 13일 자일동 환경자원센터를 방문해 재활용선별장과 음식물류폐기물 자원화시설의 운영 및 안전관리 실태를 점검한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 의정부시 제공
이번 점검은 시설 전반의 운영 현황을 확인하고 안전사고 예방 체계를 살피기 위해 마련했다. 아울러 현장에서 근무하는 근로자들의 애로사항을 청취하고 개선이 필요한 사항을 파악하는 데 목적을 뒀다.
시는 재활용선별장과 음식물류폐기물 자원화시설의 작업 공정과 안전수칙 준수 여부를 확인하고 장비 관리 상태와 작업 환경을 점검했다. 또 현장 근로자들과 소통하며 건의사항을 청취했다.
의정부시 관계자는 "점검 결과를 바탕으로 보완이 필요한 사항을 검토하고 안전관리 강화와 근무환경 개선을 지속적으로 추진할 방침"이라고 말했다.
의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스데려올 때 38만원, 떠나보낼 때 46만…가슴으로 낳... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>