금융위, 합동 TF 구성…"다주택자 대출 관행 제도 개선 방안 마련"

김민영기자

입력2026.02.13 17:18

긴급 점검회의 개최
다주택자 대출 잔액·만기 분포 등 논의

금융위원회가 다주택자에 대한 주택담보대출 만기 연장 관행을 전면 점검한다.


금융위원회는 13일 오후 정부서울청사에서 전 금융권이 참여하는 '다주택자 대출 만기연장 관련 긴급 점검회의'를 개최했다고 밝혔다.

이날 회의에는 금융감독원 등 관계기관과 은행연합회, 제2금융권 협회, 5대 시중은행 등이 참석했다.


참석자들은 과거 취급된 다주택자 대출의 잔액과 만기 분포, 만기 연장 절차 등을 점검하고 향후 개선방안을 논의했다.


금융위원회와 관계기관은 전 금융권과 함께 과거 취급된 다주택자 대출의 잔액과 만기 분포 등 현황과 만기 연장 절차 전반을 면밀히 점검하고, 개선이 필요한 사항은 신속히 보완해 나갈 방침이다.

회의를 주재한 신진창 금융위 사무처장은 "금융회사들이 관련 대출의 적절성에 대한 면밀한 심사 없이 관행적으로 만기를 연장해 준 것은 아닌지 철저히 점검해야 한다"며 "개선이 필요한 사항은 신속히 조치해 나가야 한다"고 강조했다.


금융위와 관계기관은 조속한 시일 내 합동 태스크포스(TF)를 구성해 다주택자 대출 만기연장 실태를 집중 점검하고, 합리적인 제도 개선방안을 마련할 계획이다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
