김동연 "송영길 대표님 무죄 축하…이재명 정부 성공에 힘 보태길 기대"

김동연 경기도지사가 13일 송영길 소나무당 대표의 무죄 판결을 축하했다.

김동연 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "그동안 정치적 희생이 너무나 컸다"며 "송영길 대표님의 무죄판결을 축하드린다"고 전했다.

김동연 경기도지사가 13일 자신의 SNS에 올린 송영길 소나무당 대표 무죄 관련 글 AD 원본보기 아이콘

이어 "민주당 대표까지 지내신 역량과 경륜으로 이재명 정부 성공에 큰 힘 보태주시리라 기대한다"며 "정말 고생 많으셨다"고 덧붙였다.

서울고법 형사1부(윤성식 부장판사)는 이날 특정범죄 가중처벌법상 뇌물, 정당법·정치자금법 위반 혐의로 기소된 송영길 소나무당 대표에 무죄를 선고했다. 일부 혐의를 유죄로 보고 실형을 선고한 1심 판결을 뒤집은 것이다.

송 대표는 더불어민주당 전당대회 '돈 봉투 살포' 의혹과 불법 정치자금 수수 혐의로 재판에 넘겨졌다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>