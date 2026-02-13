태백시, 태백고생대자연사박물관서 ‘삼엽충 비누’ 만들며 추억 쌓으세요

설 연휴 ‘고생대자연사박물관 특별 체험 프로그램’ 운영

연휴 무휴 개관…가족 맞춤형 전통놀이·체험 행사 풍성

강원도 태백시(시장 이상호)는 태백고생대자연사박물관에서 설 명절을 맞아 고향을 찾은 귀성객과 시민들이 즐겁고 유익한 시간을 보낼 수 있도록 연휴 기간 동안 '자연사박물관 설맞이 특별 체험 프로그램'을 운영한다고 13일 밝혔다.

태백고생대자연사박물관 전경. 태백시 제공

특히 이번 설 연휴 기간 동안 박물관은 휴관 없이 정상 운영해 연휴 내내 관람과 체험이 가능하다.

이번 특별 프로그램은 ▲고생대 비누 만들기 ▲고생대 석고 방향제 만들기 ▲겨울철 전통민속놀이 체험 등 가족 단위 관람객이 함께 참여할 수 있는 체험 중심 콘텐츠로 구성됐다.

'고생대 비누 만들기'와 '고생대 석고 방향제 만들기'는 삼엽충 등 고생물 모양의 비누와 석고 방향제를 직접 제작해보는 프로그램으로, 어린이들에게는 흥미로운 자연사 학습 기회를 제공하고 어른들에게는 색다른 체험의 즐거움을 선사할 예정이다.

겨울철 전통민속놀이 체험은 연날리기·제기차기·팽이치기 등 명절 분위기를 느낄 수 있는 프로그램으로, 연령 제한 없이 누구나 무료로 참여할 수 있으며 박물관 야외 공간에서 자유롭게 즐길 수 있다.

고생대 석고 방향제 만들기는 오는 14일과 18일 오후 2시에 운영되며, 고생대 비누 만들기는 14일 오후 4시, 18일 오후 4시, 15일부터 17일까지는 오후 2시와 4시에 각각 진행된다. 참가비는 1인 4000원이며, 박물관 1층 체험실에서 현장 신청을 통해 선착순으로 모집한다.

태백시 관계자는 "민족 대명절 설을 맞아 가족이 함께 배우고 즐길 수 있는 체험 프로그램을 마련했다"며 "연휴 기간 동안 휴관 없이 운영하는 만큼 많은 시민과 귀성객들이 방문해 특별한 자연사 체험과 함께 소중한 추억을 만들어 가시길 바란다"고 말했다.

한편, 태백고생대자연사박물관은 다양한 전시·체험 콘텐츠를 지속 확대하며 지역 대표 교육·관광 문화공간으로서 기능을 강화해 나갈 계획이다.





