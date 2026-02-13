본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

경북신용보증재단, 구미 소상공인 5000만원·청년창업 7000만원 특례보증

영남취재본부 구대선기자

입력2026.02.13 16:30

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

구미시·경북신보 업무협약
하나·국민은행 등 7곳 출연

경북신용보증재단과 구미시와 13일, 자금조달에 어려움을 겪고 있는 구미시 소상공인 지원을 위한 '2026년 구미시 소상공인 새희망 특례보증' 업무협약을 체결했다.


올해 구미시 소상공인 특례보증 사업은 7개 금융회사(iM뱅크,하나은행,농협은행,국민은행,신한은행,우리은행,케이뱅크)와 구미시가 함께 1대1 매칭 출연방식으로 총 80억을 출연했고, 경북신용보증재단은 12배수인 960억원의 보증을 지원한다.

김장호 구미시장(왼쪽 4번째)과 김중권 경북신보 이사장(왼쪽 3번째)이 특례보증 업무협약식을 열고 있다.

김장호 구미시장(왼쪽 4번째)과 김중권 경북신보 이사장(왼쪽 3번째)이 특례보증 업무협약식을 열고 있다.

AD
원본보기 아이콘

이 특례보증의 지원 대상은 구미지역 사업장의 소상공인이며, 최대한도는 5000백만원이다. 청년창업자, 착한가격업소, 다자녀업체의 경우 최대한도 7000만원까지 우대지원한다.

또, 구미시에서 2년간 3%의 이자를 지원하여 소상공인들의 이자 부담 완화에 도움이 될 것으로 기대된다. 금리가 높은 대출보증을 이용하고 있는 소상공인은 이 특례보증(2년간 3%이자지원)으로 저금리 갈아타기(대환보증)가 가능하다.


비대면 신청을 원하는 소상공인은 보증드림(APP)을 통해 신청 가능하며, 대면 신청은 경북신용보증재단 홈페이지 또는 AI 콜센터를 통해 상담 예약 후 신청이 가능하다..


김중권 경북신보 이사장은 "이번 구미시 새희망 특례보증은 구미시와 여러 금융회사가 1대1 매칭출연하며 960억의 큰 규모로 더 많은 소상공인에게 자금을 지원할 수 있게 됐다"며,"앞으로도 도내 22개 시 군과 금융회사와의 지속적인 소통과 협력을 통해 더 많은 소상공인이 혜택을 받을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

데려올 때 38만원, 떠나보낼 때 46만…가슴으로 낳아 지갑으로 키우는 반려동물[펫&라이프] 데려올 때 38만원, 떠나보낼 때 46만…가슴으로 낳... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1만개 비치했는데 벌써 동나?" 밀라노 선수촌서 무료로 주는 '이것' 인기

"한국이 우리 대신 받아주네? 땡큐"…방한 중국인 급증에 日반응이

영하 추위 속 '수영복'만 입고 공연한 女 아이돌…보는 이들마저 '아찔'

경복궁 지키는 경비원, 중국인들이 집단 폭행…다음날 바로 출국

주식으로 '4억→68억' 대박 이뤄낸 공무원의 '이상한' 투자종목

"커피 나오셨습니다" 예의 갖춘 말투…불편하실까요?

'40년 무사고'도 진땀…고령운전자 운전능력 진단한다

새로운 이슈 보기