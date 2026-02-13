본문 바로가기
국방·외교

외교장관, 평택 미군기지 방문…"한미 연합방위태세 흔들림 없이 지속" (종합)

이한나기자

입력2026.02.13 16:20

취임 후 첫 방문…브런슨 주한미군사령관 만나
외통위 김영배·홍기원, 함께 방문

조현 외교부 장관이 13일 경기 평택 주한미군기지 캠프 험프리스를 찾아 제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 한미연합군사령관을 만났다. 조 장관 취임 후 첫 방문으로 우리 외교부 장관으로서는 6여 년 만의 방문이다.


조현 외교부 장관(오른쪽)이 13일 경기도 평택 주한미군기지인 캠프 험프리스를 방문해 제이비어 브런슨 주한미군 사령관 겸 한미연합 사령관과 만났다. 외교부 제공

조현 외교부 장관(오른쪽)이 13일 경기도 평택 주한미군기지인 캠프 험프리스를 방문해 제이비어 브런슨 주한미군 사령관 겸 한미연합 사령관과 만났다. 외교부 제공

외교부에 따르면 이번 방문은 한미동맹의 상징이자 근간인 주한미군에 대한 우리의 변함 없는 지지를 강조하고 한미 간 물샐틈없는 공조를 재확인하기 위한 차원에서 추진됐다.

외교부는 "조 장관이 제이비어 브런슨 사령관과의 면담에서 한반도 및 역내 평화·안정 유지에 있어 브런슨 사령관의 핵심적인 기여를 높이 평가했다"면서 "앞으로도 한미간 긴밀한 협력을 통해 한미 연합방위태세가 흔들림없이 지속되도록 적극적인 역할을 해달라고 당부했다"고 전했다.


이에 브런슨 사령관은 "변화하는 안보환경 아래 한미동맹이 더욱 강력한 역량과 태세를 갖출 수 있도록 역할을 다해나갈 것"이라며 "이러한 차원에서 한미 연합연습·훈련을 통해 동맹 대비태세를 지속 점검·보완하고 양국의 실전적 역량이 보다 강화될 수 있도록 적극적인 노력을 기울이겠다"고 답했다.


외교부는 조 장관과 브런슨 사령관이 양국 정상 차원에서 동맹 안보협력을 한층 강화하기 위한 모멘텀이 형성된 만큼 외교부와 한미 군 당국 차원에서도 이를 뒷받침하기 위해 범정부적인 노력을 더욱 강화해나가자는 데 공감했다고 전했다.

이날 국회 외교통일위원회 소속인 더불어민주당 김영배 의원과 홍기원 의원도 동행했다.


최근 정부와 유엔사는 '비무장지대(DMZ) 관할권'을 놓고 논쟁을 벌이고 있다. 정부와 여당은 현재 유엔사가 전적으로 통제하는 DMZ 출입 권한을 비군사적·평화적 목적에 한해 우리 정부가 행사하도록 하는 내용을 담은 'DMZ법' 입법 추진 중에 있다. 하지만 유엔사는 DMZ법이 정전협정과 상충한다는 입장이다.





이한나 기자 im21na@asiae.co.kr
