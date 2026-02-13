코스피 하락 마감했지만 5500선 사수…코스닥도 약세

코스피, 장 중 사상 최고치 5580 기록

코스닥도 하락세…1106.08로 마감

코스피 지수가 장중 혼조세를 보이다 하락 마감했지만 5500선을 지켰다. 코스닥 지수도 떨어진 채로 장을 마쳤다.

13일 코스피는 전일 대비 15.26포인트(0.28%) 내린 5507.01로 거래를 마쳤다. 이날 거래량은 12억8259만8000주, 거래대금은 30조2734억400만원으로 잠정 집계됐다. 이날 코스피 지수는 장중 5580을 넘으며 사상 최고치를 기록하기도 했다.

투자 주체별로는 개인과 기관이 각각 9077억5800만원, 1473억6200만원 순매수했으며 외국인이 1조2031억6300만원 순매도했다.

업종별로는 대부분 분야에서 하락세를 보였다. 유통 분야는 02.93% 하락했으며, 금속(-1.94%), 화학(-1.75%), 운송장비·부품(-1.07%), 섬유·의류(-0.79%) 등 약세를 보였다. 반면 증권(+10.35%), 통신(+4.57%)은 상승 마감했다.

시가 총액 상위 종목별로는 등락이 엇갈렸다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 181,200 전일대비 2,600 등락률 +1.46% 거래량 33,452,154 전일가 178,600 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 코스피, '18만전자·90만닉스'와 함께 장 중 5580선 뚫었다좋은 종목 충분히 사고 싶은데 투자금이 부족했다면? 연 5%대 금리로 4배까지5500 찍은 코스피…"6000 고지 보인다" 전 종목 시세 보기 close 는 1.4%(2600원) 오른 18만1200원에 거래를 마감하며 '18만전자'에 등극한 반면, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 880,000 전일대비 8,000 등락률 -0.90% 거래량 3,363,398 전일가 888,000 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 코스피, '18만전자·90만닉스'와 함께 장 중 5580선 뚫었다좋은 종목 충분히 사고 싶은데 투자금이 부족했다면? 연 5%대 금리로 4배까지5500 찍은 코스피…"6000 고지 보인다" 전 종목 시세 보기 close 는 0.9%(8000원) 떨어진 88만원에 거래를 마쳤다. 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 318,000 전일대비 16,000 등락률 -4.79% 거래량 524,513 전일가 334,000 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 [Why&Next]영업이익률 20% '대박'…전 세계 홀린 '사대 K기업'여성복 앙개, 봄 신상품 팝업스토어 오픈외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속 전 종목 시세 보기 close (-4.7%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 395,000 전일대비 15,000 등락률 -3.66% 거래량 321,449 전일가 410,000 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 KB자산운용 'RISE AI전력인프라 ETF', 순자산 1000억 돌파[뉴욕증시]1월 강한 고용지표에도 약보합…상승 랠리 제동(종합)장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발 전 종목 시세 보기 close (-3.6%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 324,500 전일대비 12,000 등락률 -3.57% 거래량 337,699 전일가 336,500 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 LG화학 영업이익 1조1809억원…전년 대비 35% 증가LG화학, 1568억 결산배당…1주당 2000원LG화학, 장기지속형 비마약성 국소마취제 '엑스파렐' 도입 전 종목 시세 보기 close · 고려아연 고려아연 010130 | 코스피 증권정보 현재가 1,670,000 전일대비 62,000 등락률 -3.58% 거래량 35,396 전일가 1,732,000 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 "이사 주주충실의무 정관에 담자"…영풍·MBK, 고려아연에 제안지난해 유상증자 발행액 33조6957억원…전년比 26.3%↑'워시 쇼크' 은ETN 50% 급락…당분간 숨고르기 전망 전 종목 시세 보기 close (-3.5%), LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 117,200 전일대비 4,200 등락률 -3.46% 거래량 2,261,854 전일가 121,400 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 투자금만 넉넉했다면 그 종목 더 샀을 텐데...4배 투자금을 연 5%대 금리로은행주가 저평가 구간? 투자금 추가 활용으로 기회 살린다면LG전자, 보유 자사주 소각해 감자 결정 전 종목 시세 보기 close (-3.4%), 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 202,500 전일대비 7,000 등락률 -3.34% 거래량 1,093,939 전일가 209,500 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 투자금만 넉넉했다면 그 종목 더 샀을 텐데...4배 투자금을 연 5%대 금리로수익 키우려면 종목은 물론 투자금 규모도 중요! 4배까지 쓸 수 있다면?한미반도체, '2026 세미콘 코리아'서 와이드 TC 본더 첫 공개 전 종목 시세 보기 close (-3.3%) 등은 하락, 미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 61,600 전일대비 8,200 등락률 +15.36% 거래량 22,399,829 전일가 53,400 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 수익 불려준 효자 종목...만약 3배 더 살 수 있었더라면?[클릭 e종목]"미래에셋증권, 1분기 스페이스X 평가이익만 1조원…목표가↑"KB금융, 신한지주, 삼성생명…금융그룹 시총 4위는 전 종목 시세 보기 close (+15.3%), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 86,500 전일대비 8,500 등락률 +10.90% 거래량 4,004,823 전일가 78,000 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 SKT, 설 앞두고 중소 협력사에 1120억원 규모 대금 조기 지급[주末머니] 지나간 것은 지나간 대로…SKT, 돌아올 실적은 돌아온다[특징주]SK텔레콤, 실적부진·하락장세에 9% 급락 전 종목 시세 보기 close (+10.9%), 등은 상승 마감했다.

코스닥은 전일 대비 1.77포인트(19.91%) 내린 1106.08로 마감했다. 거래량은 14조5523억3000주, 거래대금은 11조1723억1600만원으로 잠정 집계됐다.

투자 주체별로는 외국인과 기관이 각각 2874억2300만원, 3472억1300만원 순매도한 반면 개인은 6622억9100만원 순매수했다.

업종별로는 대부분 하락세를 보였다. 오락·문화 분야는 -2.90% 하락마감했으며, 전기·전자(-2.80%), 종이·목재(-2.07%), 기계·장비(-2.52%), 비금속(-1.91%), 제조(-1.83%) 분야도 떨어졌다. 섬유·의류(+2.41%), 출판·매체복제(+0.66%)만 올랐다.

시가 총액 상위 종목별로는 혼조세를 보였다. 우리기술 우리기술 032820 | 코스닥 증권정보 현재가 12,340 전일대비 1,280 등락률 -9.40% 거래량 34,377,716 전일가 13,620 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 좋은 종목 충분히 사고 싶은데 투자금이 부족했다면? 연 5%대 금리로 4배까지수익 키우려면 종목은 물론 투자금 규모도 중요! 4배까지 쓸 수 있다면?기회를 살리려는데 투자금이 부족하네...4배까지 불릴 수 있다면? 전 종목 시세 보기 close (-9.4%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 49,900 전일대비 3,600 등락률 -6.73% 거래량 796,402 전일가 53,500 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 펄어비스, 신작 부재 속 3년 연속 적자…"'붉은사막' 출시 총력"(종합)코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세4배 주식자금을 연 5%대 금리로...넉넉한 투자금으로 기회 살릴 때 전 종목 시세 보기 close (-6.7%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 196,100 전일대비 10,900 등락률 -5.27% 거래량 817,275 전일가 207,000 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세코스피, 4% 떨어져 5100대로…코스닥도 함께 하락 전 종목 시세 보기 close (-5.2%), 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 271,500 전일대비 13,000 등락률 -4.57% 거래량 200,644 전일가 284,500 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (-4.5%), 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 63,400 전일대비 2,600 등락률 -3.94% 거래량 449,397 전일가 66,000 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감클래시스, 제품 혁신·고품질 공급 역량…글로벌 파트너 신뢰 확보장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중 전 종목 시세 보기 close (-3.9%), 디앤디파마텍 디앤디파마텍 347850 | 코스닥 증권정보 현재가 83,500 전일대비 2,700 등락률 -3.13% 거래량 302,380 전일가 86,200 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 지난해 유상증자 발행액 33조6957억원…전년比 26.3%↑디앤디파마텍 지알파, 전립선암 치료제 유럽 특허 등록 결정워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감 전 종목 시세 보기 close (-3.1%), 에코프로(-3.2%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 382,000 전일대비 8,000 등락률 -2.05% 거래량 219,545 전일가 390,000 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 같은 종목 샀는데 수익이 다르다? 자금 운용 규모부터 키워야외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감알테오젠, 200억 규모 현금배당…설립 이후 처음 전 종목 시세 보기 close (-2.0%) 등은 하락한 반면 스피어 스피어 347700 | 코스닥 증권정보 현재가 44,600 전일대비 6,100 등락률 +15.84% 거래량 6,221,324 전일가 38,500 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 같은 기회를 더 크게? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 합리적인 금리로[클릭 e종목]"스피어, 스페이스X 핵심 파트너"[특징주]스피어, 스페이스X 상장 앞두고 주가 띄우기 시동 소식에 강세 전 종목 시세 보기 close (+15.8%), 유진테크(+10.6%), 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 120,800 전일대비 4,100 등락률 +3.51% 거래량 78,908 전일가 116,700 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속코스피, 최고치 경신…삼성전자 시총 1000조 돌파코스피, 하락 출발 후 5300선 재돌파…코스닥도 상승세 전 종목 시세 보기 close (+3.5%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 535,000 전일대비 14,000 등락률 +2.69% 거래량 176,614 전일가 521,000 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 코스피 1%대 상승…5360선 도달장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발투자 난이도 높아지네...신용미수대환 자금이 필요하다면? 전 종목 시세 보기 close (+2.6%) 등은 상승 마감했다.

이경민 대신증권 연구원은 "글로벌 증시가 또다시 불거진 인공지능(AI)발 우려에 하락했음에도 (장 중) 코스피는 상승 흐름을 지속했다"며 반도체, 증권, 전력기기 등 주도주들의 상승 랠리가 이어진 것"이라고 했다. 반면 그는 "코스닥으로는 온기가 전달되지 못하는 중"이라고 전했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



