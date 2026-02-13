본문 바로가기
하남시, 설 연휴 지하철 5호선 막차 ‘새벽 1시’까지 연장 운행

이종구기자

입력2026.02.13 15:55

시, 5호선 명절 연휴 이틀간 심야 연장 결정

경기 하남시(시장 이현재)는 다가오는 설 연휴를 맞아 귀성객과 시민들의 안전하고 편리한 귀가를 돕기 위해 오는 17일과 18일 양일간 지하철 5호선의 막차 시간을 연장 운행한다고 13일 밝혔다.

설연휴 5호선 연장운행 시각표. 하남시 제공

이번 연장 운행은 명절 기간 심야 시간대 대중교통 이용 수요가 급증할 것에 대비한 조치로, 하남시가 서울교통공사와 협의하여 시민들의 발이 되어줄 철도 서비스를 확대한 결과다.


연장 운행은 설 당일과 그다음 날인 17일, 18일에 집중적으로 이루어진다. 서울방면 상행 열차는 하남검단산역 출발 기준, 기존 오후 11시 40분이었던 막차 시간이 새벽 12시 20분으로 40분 늦춰진다.

또한 하남방면 하행 열차는 하남시청역 도착 기준, 기존 새벽 12시에서 새벽 12시 56분으로 약 1시간 연장되어 늦은 시간 귀가하는 시민들의 대중교통 이용이 한결 수월해질 전망이다.


하남시 관계자는 "설 명절을 맞아 고향을 찾은 귀성객들이 교통수단 걱정 없이 가족과 따뜻한 시간을 보낼 수 있도록 이번 연장 운행을 결정했다"며 "역사별로 막차 시간이 다를 수 있으니 하남시청 및 서울교통공사 홈페이지, 각 역사의 게시판을 통해 열차 시간표를 미리 확인해 주시길 바란다"고 당부했다.




하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
