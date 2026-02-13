하남시, ‘중장년 채용지원금’ 본격 추진…1인당 최대 380만원 지원

시, 중장년 인턴십 통해 정규직 전환 유도

경기 하남시(시장 이현재)가 지역 내 중장년 구직자의 재취업을 돕고 중소기업의 인력난을 해소하기 위해 '2026년 중장년 채용지원금 사업'을 본격적으로 추진한다고 13일 밝혔다.

이번 사업은 풍부한 경험과 역량을 갖춘 만 40세 이상 65세 미만의 중장년층에게 실무 경험을 제공하고, 정규직 전환을 유도하여 고용 안정을 도모하기 위해 마련됐다.

시는 올해 총 7600만원의 예산을 투입해 관내 중장년 구직자 20명을 지원할 계획이다. 지원 대상은 신청일 기준 하남시에 주민등록이 된 만 40세 이상 65세 미만 구직자와 관내 상시 고용 인원 5인 이상의 중소·중견기업이다. 단, 벤처기업이나 미래 신성장 분야 업종 등은 5인 미만 기업이라도 참여가 가능하다.

채용 기업과 근로자에게는 최대 380만원의 지원금이 지급된다. 구체적으로는 인턴 기간 3개월 동안 기업에 월 80만원씩 총 240만원을 지급한다. 인턴 종료 후 정규직(또는 상용직)으로 전환되어 6개월간 고용이 유지될 경우 기업에 고용장려금 80만원이 추가 지급되며, 근로자에게 근속장려금 60만원이 지급된다. 근로 조건은 주 35시간 이상이며, 최저 임금 100% 이상을 충족해야 한다.

시는 단순한 보조금 지원에 그치지 않고, 월 1회 이상의 상시 점검과 현장 지도를 통해 중장년 근로자의 직장 적응을 밀착 지원할 예정이다.

하남시 관계자는 "중장년층은 우리 경제의 든든한 버팀목이자 풍부한 경험을 가진 소중한 자산"이라며 "이번 사업을 통해 기업은 유능한 인재를 얻고, 중장년층은 새로운 도약의 기회를 얻어 지역 고용 시장에 활기가 돌기를 기대한다"고 말했다.





