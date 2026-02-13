부산도시공사, 임대아파트 경로당에 설맞이 계절 먹거리 지원

‘溫 마음 담아 설맞이’ 추진… 어르신 정서 안정·공동체 나눔 확산

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 설 명절을 맞아 관리 중인 임대아파트 내 경로당을 대상으로 계절 먹거리를 지원하는 '온(溫) 마음 담아 설맞이' 사업을 추진했다.

이번 사업은 명절 기간 상대적으로 소외되기 쉬운 경로당 어르신들에게 과일과 견과류 등 계절 먹거리를 제공해 정서적 안정과 건강 증진을 돕고, 이웃 간 정을 나누는 공동체 나눔 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

신창호 부산도시공사 사장은 "작은 먹거리 나눔이지만 어르신들께서 명절을 보다 따뜻하게 보내는 데 도움이 되길 바란다"며 "지역사회와 함께 어르신 돌봄과 공동체 나눔을 실천하는 사회공헌 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



