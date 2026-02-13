본문 바로가기
부산도시공사, 임대아파트 경로당에 설맞이 계절 먹거리 지원

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.13 15:53

‘溫 마음 담아 설맞이’ 추진… 어르신 정서 안정·공동체 나눔 확산

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 설 명절을 맞아 관리 중인 임대아파트 내 경로당을 대상으로 계절 먹거리를 지원하는 '온(溫) 마음 담아 설맞이' 사업을 추진했다.

부산도시공사이 임대아파트 경로당에 설맞이 계절 먹거리를 지원하고 있다. 부산도시공사 제공

부산도시공사이 임대아파트 경로당에 설맞이 계절 먹거리를 지원하고 있다. 부산도시공사 제공

이번 사업은 명절 기간 상대적으로 소외되기 쉬운 경로당 어르신들에게 과일과 견과류 등 계절 먹거리를 제공해 정서적 안정과 건강 증진을 돕고, 이웃 간 정을 나누는 공동체 나눔 문화를 확산하기 위해 마련됐다.


신창호 부산도시공사 사장은 "작은 먹거리 나눔이지만 어르신들께서 명절을 보다 따뜻하게 보내는 데 도움이 되길 바란다"며 "지역사회와 함께 어르신 돌봄과 공동체 나눔을 실천하는 사회공헌 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
