안전보건공단 경남동부지사, 설 맞아 사회복지시설 후원금 전달

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.13 15:52

무궁애학원·애육원 방문… 노사 대표·직원 참여해 50만원 기탁

한국산업안전보건공단 경남동부지사(지사장 심연섭)는 2월 13일 지역 내 사회복지시설을 방문해 후원금을 전달하며 나눔 활동을 펼쳤다.

안전보건공단 경남동부지사가 사회복지시설에 후원금을 전달하고 있다.

안전보건공단 경남동부지사가 사회복지시설에 후원금을 전달하고 있다.

이날 지사 관계자들은 장애인거주시설인 무궁애학원과 아동복지시설 애육원을 찾아 후원금 50만원을 기탁하고 시설 운영 현황과 애로사항을 청취했다.


이번 위문 활동은 설 명절을 앞두고 지역 소외계층에게 온정을 전하고 따뜻한 명절 분위기를 조성하기 위해 마련됐다. 경남동부지사 노·사 대표와 직원들이 함께 참여했다.

심연섭 지사장은 "설 명절을 앞두고 우리 주변 이웃들이 보다 따뜻한 시간을 보내길 바란다"며 "지역사회와 지속적으로 소통하며 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr


