정종복 기장군수, 설 앞두고 기장시장 방문…물가 점검·상인 애로 청취

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.13 15:33

온누리상품권 환급행사 안내…2026년부터 5년간 40억 투입 상권활성화 추진

기장군은 정종복 기장군수가 설 명절을 맞아 기장시장 일원을 방문해 상인들과 소통하고 물가안정 등 민생 현장을 점검했다고 13일 전했다.


이날 정 군수는 시장 내 점포를 일일이 방문해 어려운 경제 여건 속에서도 생업을 이어가는 상인들을 격려하고, 현장의 고충과 건의사항을 청취했다. 또 명절 성수품 가격 동향을 살피고, 방문객들이 시장을 이용하는 데 불편함은 없는지 점검하며 현장 의견을 수렴했다.

전통시장 이용 활성화를 위해 진행 중인 온누리상품권 환급행사에 대한 안내도 이어졌다. 이번 행사는 2월 10일부터 14일까지 기장시장에서 국내산 수산물을 구매한 소비자에게 일정 금액을 온누리상품권으로 환급해 주는 방식으로, 명절 물가 부담을 완화하고 전통시장 소비를 촉진하기 위해 마련됐다.


정종복 기장군수는 "기장시장은 지역의 역사와 이야기가 살아 있는 소중한 자산"이라며 "상권활성화 사업을 통해 청년 상인과 기존 상인이 상생하고, 주민과 관광객 모두가 다시 찾고 싶은 경쟁력 있는 전통시장으로 만들어 가겠다"고 말했다.


기장군은 2024년 자율상권조합 설립과 자율상권구역 지정 등 사전 절차를 마쳤으며, 2025년 4월 중소벤처기업부 주관 상권활성화사업 공모에 선정됐다. 이에 따라 2026년부터 2030년까지 5년간 기장시장 일원 자율상권구역에 총 40억원을 투입해 상권활성화 사업을 본격 추진할 계획이다.

정종복 기장군수가 기장시장을 방문해 현장소통하고 있다.

정종복 기장군수가 기장시장을 방문해 현장소통하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
