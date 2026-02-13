본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

임종식 경북교육감 "TK행정통합 교육재정 법적 보장장치 명확하게 마련돼야"

영남취재본부 구대선기자

입력2026.02.13 15:25

시계아이콘01분 01초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

상임위 통과 입장문 발표
재정확보 안되면 학교불안

임종식 경북교육감은 대구경북 행정통합 특별법안과 관련해 "교육재정의 안정적 확보가 선행되지 않으면 통합의 실효성을 담보하기 어렵다"라고 13일 밝혔다.


임 교육감은 전날 국회 행정안전위원회 전체 회의에서 논의된 특별법안과 관련한 경북도교육청 입장을 발표하며, "지방 소멸 대응과 지역 경쟁력 강화를 위한 행정통합의 취지에는 공감하지만, 통합 이후 확대될 교육행정 수요와 광역 교육체제 전환에 따른 재정 부담을 고려할 때 교육재정의 법적 보장 장치가 더욱 명확히 마련돼야 한다"라고 강조했다.

임종식 경북교육감

임종식 경북교육감

AD
원본보기 아이콘

통합이 현실화될 경우 △교육행정체계 통합 △교직원 인사 및 조직 정비 △교육정보시스템 통합 △지역 간 교육격차 해소 등 구조적 비용 증가가 불가피하다. 여기에 지방교육세 및 시도세 전입금 감소로 최대 약 7000억원 규모의 재정 손실이 발생할 가능성이 있다며, "교육재정 총량 유지와 안정적 재정 구조에 대한 법률상 근거가 분명히 담겨야 교육 현장의 혼란을 최소화할 수 있다"라고 말했다.

또 "교육은 장기적 지속적 투자가 필요한 영역"이라며 "재정 불확실성이 해소되지 않으면 학교 현장의 안정적 운영이 어려워질 수 있다"라고 우려했다. 아울러 통합 과정에서 발생하는 추가 재정 수요에 대한 국가 차원의 책임 명시 필요성도 제기했다.


한편, 경북교육청은 국회의원 대표 발의 이후 현장 의견 수렴을 위해 권역별 공청회를 열고, 법안에 포함된 일부 교육 특례 조항에 대해 추가 검토를 진행했다. 이 결과 교육의 공공성과 형평성 측면에서 신중한 접근이 필요하다고 판단, 방과후학교 교육과정 운영 특례와 학교급식 특례 조항의 삭제를 요청하는 의견을 교육부에 제출했으며, 해당 의견은 최종안에 반영됐다.


임 교육감은 "개별 조항의 정비도 의미가 있지만, 통합 이후에도 교육의 질과 형평성이 흔들리지 않도록 재정적 기반을 공고히 하는 일이 더 본질적 과제"라고 강조했다.

임 교육감은 또 "행정통합이 지역 발전의 전환점이 되기 위해서는 교육 분야의 안정성이 전제돼야 한다. 국회 심의 과정에서 교육재정 보장 문제가 충분히 논의되고 법률에 명확히 담기길 기대한다"며 "경북의 지역 특수성을 반영해 학교와 학생 모두가 안심하고 성장할 수 있는 교육환경을 지속적으로 마련하겠다"라고 강조했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

데려올 때 38만원, 떠나보낼 때 46만…가슴으로 낳아 지갑으로 키우는 반려동물[펫&라이프] 데려올 때 38만원, 떠나보낼 때 46만…가슴으로 낳... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1만개 비치했는데 벌써 동나?" 밀라노 선수촌서 무료로 주는 '이것' 인기

영하 추위 속 '수영복'만 입고 공연한 女 아이돌…보는 이들마저 '아찔'

경복궁 지키는 경비원, 중국인들이 집단 폭행…다음날 바로 출국

"한국이 우리 대신 받아주네? 땡큐"…방한 중국인 급증에 日반응이

주식으로 '4억→68억' 대박 이뤄낸 공무원의 '이상한' 투자종목

'40년 무사고'도 진땀…고령운전자 운전능력 진단한다

"집 대신 비행기 택했다"‥설 연휴 반납한 '총수 경영학'

새로운 이슈 보기