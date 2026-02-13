본문 바로가기
사회
일반

고양산업진흥원, ‘사회적경제 아카데미 기초과정 1기’ 수강생 모집

이종구기자

입력2026.02.13 15:20

고양시, 사회적기업 창업의 첫걸음
3월 9일까지 접수…사회적경제·기업 이해 다뤄

경기 고양산업진흥원(원장 한동균) 고양시사회적경제지원센터가 오는 3월 9일까지 '2026년 고양시 사회적경제 아카데미 기초과정 1기' 수강생을 모집한다.

고양산업진흥원, ‘사회적경제 아카데미 기초과정 1기’ 모집. 고양산업진흥원 제공

모집 대상은 사회적경제와 사회적기업에 관심이 있는 고양시민 또는 사회적기업 창업(전환)을 준비 중인 개인·단체다.


교육은 3월 12일부터 26일까지 매주 목요일 3회, 총 9시간 과정으로 센터 교육장에서 진행된다. 교육 내용은 △사회적경제의 이해 △사회적기업의 이해 및 진입 절차 △소셜미션의 이해 등으로 구성됐다.

전체 교육의 80% 이상을 수강하면 수료증이 발급된다. 또한 향후 센터 프로그램 연계·지원, 센터에서 운영하는 창업지원사업 선정 시 우대 혜택이 제공된다.


참여를 원하는 경우 포스터 QR코드를 통해 신청하면 된다. 자세한 내용은 고양시사회적경제지원센터 블로그에서 확인하거나 담당자에게 문의하면 된다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
