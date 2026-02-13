"전례 없는 규모"…'설 연휴 소비진작'에 '4000억' 보조금 푼다는 中

"올해 소비부양책 전례 없는 규모"

중국 정부가 내수 회복을 위해 춘제(春節·중국의 설) 연휴 기간 대규모 소비 촉진 자금을 집행한다. 자동차와 가전제품, 디지털 기기 구매 시 보조금을 지급하고 상품권과 현금성 지원을 병행하는 등 경기 부양을 위한 '소비 드라이브'에 나서는 모습이다.

대규모 소비 쿠폰·보조금 동시 투입

12일 글로벌타임스에 따르면 중국 국무원은 전날 기자회견을 열고 춘제 연휴(2월 15∼23일) 9일 동안 총 20억5000만위안(약 4298억원) 규모의 소비 촉진 자금을 투입한다고 밝혔다. 지원금은 소비 쿠폰과 구매 보조금, 현금 형태로 제공되며 자동차·가전·디지털 및 스마트 기기 등 주요 소비재 구매 시 활용할 수 있다.

상무부는 이와 별도로 재정부, 국가세무총국과 함께 50개 도시에서 당첨식(복권식) 경품 행사 시범 사업도 시작했다. 이 사업에는 6개월간 총 100억위안(약 2조949억원)의 경품과 보조금이 배정됐고, 춘제 기간인 9일 동안에만 10억위안(약 2095억원)어치가 풀린다고 상무부는 밝혔다.

지방정부도 소비 촉진 정책을 내놓고 있다. 베이징시는 춘제 기간 문화 소비를 활성화하기 위해 시(市) 정부 보조금, 플랫폼 지원금, 기업 할인 등을 결합해 영화, 공연, 전시, 스키 등 다양한 분야의 할인 행사를 진행한다.

베이징시는 여기에 1695만위안(약 35억원)의 예산을 배정했고, 기업과 플랫폼으로부터 5500만위안(약 115억원) 이상을 유치해 전체 보조금 규모는 7000만위안(약 147억원)을 웃돌 전망이다.

전문가들은 이번 조치를 전례 없는 규모라고 평가했다. 왕펑 베이징 사회과학원 연구원은 "대규모 재정 투입과 지방정부 인센티브가 결합해 소비 승수 효과를 높이고 있다"고 진단했다.

시장조사기관 아이미디어리서치의 장이 대표는 "올해 지원책은 중앙정부와 지방정부 협력으로 국내외 소비 전략을 조율하고 있다"며 "소비 반등이 기업 이익 회복을 뒷받침하고, 이는 다시 고용 및 소득 전망을 강화한다"고 주장했다.

中매체 "중국 춘제 소비, 세계 경제 촉매제"

글로벌타임스는 중국의 춘제 소비가 세계 관광 지출 증가에도 기여하며, 세계 경제의 촉매제가 되고 있다고 평가했다. 이 매체는 중국 여행사 퉁청의 데이터를 인용해 연휴 기간 중국인들이 더욱 먼 곳으로 여행을 떠나는 추세가 나타나며, 러시아·터키 등 무비자 여행 가능 국가로의 예약이 전년 대비 급증했다고 전했다.

장 대표는 "세계 경제 회복세가 더딘 상황에서 중국의 연휴 소비가 국경 간 무역과 서비스업의 새로운 동력이 될 수 있다"면서 "중국과 해외 기업 모두에 기회를 창출하고 상품 무역과 관광·서비스 분야를 활성화할 것"이라고 말했다.





