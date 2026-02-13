본문 바로가기
김성중 행정1부지사, 연천군 산림재난대응단 방문…봄철 산불 대비 총력

이종구기자

입력2026.02.13 15:07

경기도, ‘통합 산림재난대응단’ 가동
연천군 봄철 산불 준비태세 점검

김성중 경기도 행정1부지사는 13일 연천군 산불대응센터를 방문해 산불 관계자 및 산림재난대응단을 격려하고 도내 봄철 산불 준비 태세를 점검했다.

김성중 경기도 행정1부지사는 13일 연천군 산불대응센터를 방문해 산불 관계자 및 산림재난대응단을 격려하고 도내 봄철 산불 준비 태세를 점검한 후 기념촬영을 하고 있다. 경기도 제공

김성중 경기도 행정1부지사는 13일 연천군 산불대응센터를 방문해 산불 관계자 및 산림재난대응단을 격려하고 도내 봄철 산불 준비 태세를 점검한 후 기념촬영을 하고 있다. 경기도 제공

이번 연천군 방문은 올해부터 통합 운영되는 '산림재난대응단'을 격려하기 위해 마련됐다. 산림재난방지법에 따라 전국적으로 산불·산사태·산림 병해충 등 각종 산림 분야 재난 인력을 '산림재난대응단'으로 통합 운영해 상황별 즉각적인 조치가 가능한 조직 체계를 구축했다.


연천군은 봄철 산림재난대응단 30명을 운영해 안정적인 인력 운영과 이를 통한 산림재난 예방 및 공조 체계 강화로 초기 산불 진화에 크게 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

김성중 행정1부지사는 "산불 재난으로부터 소중한 도민의 생명과 산림을 보호한다는 사명감을 갖고 최선을 다해달라"며 "경기도는 봄철 산림 인접 민가의 쓰레기 소각, 농부산물 소각에 대한 집중 단속과 계도를 실시해 산불 예방에 철저히 할 것"이라고 말했다.


한편 경기도는 봄철 산불방지대책본부를 지난달 20일부터 약 10일 앞당겨 운영 중이다. 산불감시원과 산불감시카메라를 활용한 예방활동과 공중 진화헬기, 지상 진화대를 활용한 초동진화 등 산불 예방·대응에 총력을 기울이고 있다.




연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
