인천시청 주변에 전국 첫 '스마트디자인 특구' 조성…11월 완료

인천시는 오는 11월까지 남동구 구월동 인천시청 주변 1㎢에 전국 최초로 '스마트디자인 특구'를 조성한다고 13일 밝혔다.

이 사업은 스마트 기술과 공공디자인을 융합해 원도심 주민에게 최적화된 도시환경을 제공하는 것을 목표로 추진된다. 과학기술정보통신부의 '스마트빌리지 보급 및 확산' 공모사업에 선정돼 총사업비 33억7000만원 중 70%를 국비로 지원받는다.

사업 대상지인 구월동 일원은 석천초등학교와 구월중학교, 인천시청, 애뜰광장 등 주요 공공시설을 비롯해 병원, 상가, 업무시설이 밀집해 있어 다양한 시민 수요를 반영할 수 있는 지역으로 평가된다.

사업은 ▲스마트 응급구역 ▲스마트 안전통학로 ▲스마트 공원 ▲스마트 보행안전거리 4개 분야로 추진된다.

노인과 학생, 보행약자의 통행이 많은 길병원 사거리와 구월중 삼거리에 조성되는 스마트 응급구역과 안전통학로에는 바닥형 보행신호등530개, 보행신호 음성안내 보조장치 70개, 적색 잔여시간 표시기 70개 등을 설치해 보행자 안전을 강화할 계획이다.

시청 앞 애뜰광장에 조성되는 스마트 공원에는 어르신을 위한 스마트 운동기구 8개를 비롯해 스마트 벤치 10개, 자전거 거치대 2개, 보안등 20개 등을 설치해 휴식과 여가 기능을 확충한다.

또 가천대길병원 암센터 사거리와 중앙도서관 삼거리, 더행복요양병원, 미래로 일원에 조성되는 스마트 보행안전거리에는 스마트 그늘막 7개와 스마트 미디어폴 6개 등을 설치해 안전하고 쾌적한 보행환경을 조성할 예정이다.

특히 스마트 벤치에는 겨울철에도 쾌적하게 이용할 수 있도록 온열 기능과 스마트폰 무선충전 기능을 적용하고, 보안등에는 평상시 밝기의 60%로 운영하다가 인체 움직임이 감지되면 100%로 밝아지는 지능형 조명 시스템을 도입한다.

인천시 관계자는 "이번 사업은 스마트 기술과 공공디자인을 융합해 부서 간 협업을 기반으로 한단계 높은 공공서비스 모델을 구현하는 데 의미가 있다"며 "시민이 체감하는 행복 도시 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



