설상 첫 金 물꼬 튼 '롯데 유망주들'…신동빈 '10년 투자' 결실

롯데의 300억 지원

촤가온 부상까지 챙겨

동계올림픽 설상 종목에서 연일 낭보가 이어지는 가운데, 롯데 스키앤스노보드팀 소속 10대 유망주들도 잇따라 메달 소식을 전하며 존재감을 드러내고 있다. 이들의 성과 뒤에는 롯데그룹과 신동빈 롯데그룹 회장의 지속적이고 체계적인 지원이 자리하고 있다는 분석이 나온다.

한국은 13일 이탈리아 라비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 하프파이프에서 최가온(세화여고)이 90.25점으로 우승을 차지하며 한국 설상 사상 첫 금메달을 획득했다. 앞서 유승은(성복고)이 동메달을 따낸 데 이은 쾌거다.

빙상에 비해 상대적으로 주목받지 못했던 설상 종목의 변화는 롯데가 대한스키·스노보드협회 회장사를 맡은 2014년부터 본격화됐다. 신동빈 회장은 2014년 11월부터 2018년까지 협회장을 맡아 구조적 지원 체계를 마련했다. 롯데는 설상 저변 확대를 위해 지금까지 스키·스노보드 종목에만 300억원 이상을 투자해왔다.

선수들의 동기 부여를 위해 포상 체계도 확대했다. 올림픽, 세계선수권, 월드컵 등 주요 국제대회에서 메달을 획득한 선수는 물론 4~6위 입상자에게도 포상금을 지급할 수 있도록 규정을 손질했다. 또 미국, 캐나다, 핀란드 등 설상 강국 스키협회와 업무협약(MOU)을 체결해 기술 및 정보 교류를 강화했다.

스키 애호가로 알려진 신 회장은 특히 유소년 육성 시스템 구축에 공을 들였다. 국가대표와 국가대표 후보뿐 아니라 청소년, 꿈나무까지 총 네 단계로 나눠 지원하는 체계를 마련해 재능 있는 선수를 조기에 발굴·육성하는 기반을 다졌다.

보다 직접적인 지원을 위해 2022년에는 롯데 스키앤스노보드팀도 창단했다. 팀 관계자는 "신규 영입 선수에게는 계약 후원금뿐 아니라 영어 교육 등 글로벌 경쟁력 강화를 위한 프로그램도 제공한다"며 "지도자와 피지컬 트레이너 등이 상시 지원하면서 선수들이 경기력 향상에 집중할 수 있는 환경이 조성됐고, 협회 차원의 맞춤형 후원도 가능해졌다"고 설명했다.

최가온의 금메달 여정에도 신 회장의 지원이 있었다. 신 회장은 2024년 초 스위스 월드컵 도중 허리 부상으로 현지 수술이 불가피했던 최 선수의 소식을 접한 뒤 수술 및 치료비 7000만원을 지원했다. 최 선수는 감사의 뜻을 담은 손편지를 보냈고, 이후 기량을 회복해 결국 올림픽 금메달까지 거머쥐었다.

이번 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서도 롯데는 대한스키협회와 함께 설상 종목이 집중 개최되는 이탈리아 롬바르디아주 리비뇨에 베이스캠프를 운영하고 있다. 국제대회에서 선수들이 안정적으로 훈련에 집중할 수 있도록 지원하기 위해서다. 특히 올림픽이나 아시안게임처럼 준비 과정이 복잡한 대회에서는 현장 밀착형 베이스캠프를 통해 세심한 관리를 제공한다는 설명이다.

현재 베이스캠프에는 장비 전문가 2명, 의무·체력 지원 인력 6명, 코치 3명, 행정 인력 4명이 파견돼 있다. 여기에 한국스포츠과학원 연구원 3명도 현지에서 합류해 과학적 훈련을 지원 중이다. 2년 전부터 준비해온 이번 전용 베이스캠프는 오는 22일까지 운영될 예정이다.

신 회장은 이번 대회에서 우리나라 1·2호 메달을 안긴 스노보드 김상겸, 유승은 선수에게 격려 포상금과 함께 축하 서신을 전달했다. 유승은 선수에게는 대한민국 여자 설상 종목 최초의 올림픽 메달 획득을 축하하며 "한국 스노보드 역사에 새로운 이정표를 세웠다"는 메시지를 전한 것으로 알려졌다. 이어 "잇따른 부상을 이겨내고 거둔 성과라 더욱 뜻깊다"며 "앞으로도 아낌없는 지원을 이어가겠다"는 뜻을 밝혔다.





