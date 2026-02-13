◇치안감 승진
▲경찰청 치안정보심의관 송영호 ▲경찰청 국제치안협력국장 직무대리 이재영 ▲경찰청 전기통신금융사기 통합대응단장 신효섭 ▲서울경찰청 경비부장 김병기
[인사]경찰청
2026년 02월 13일(금)
