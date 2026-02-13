본문 바로가기
의정부시, 설 앞두고 사찰 6개소 안전 점검…“화재 예방 당부”

이종구기자

입력2026.02.13 14:01

경기 의정부시는 설 명절을 앞두고 지난 11일부터 13일까지 3일간 원효사(주지 법송 스님), 망월사(주지 보타 스님), 성불사(주지 성호 스님) 등 주요 사찰 6개소를 방문했다.

김동근 의정부시장이 설 명절을 앞두고 지난 11일부터 13일까지 3일간 주요 사찰을 방문해 시설 안전 관리와 화재 예방 등 안전사고 방지를 당부하고 있다. 의정부시 제공

김동근 의정부시장이 설 명절을 앞두고 지난 11일부터 13일까지 3일간 주요 사찰을 방문해 시설 안전 관리와 화재 예방 등 안전사고 방지를 당부하고 있다. 의정부시 제공

시는 명절 연휴 기간 사찰 방문객 증가가 예상됨에 따라 시설 안전 관리와 화재 예방 등 안전사고 방지를 당부했다.


아울러 2025년 경기문화진흥 유공 도지사 표창을 수상한 망월사 보타 스님에게 표창장을 전달하고, 그간 문화행사 개최와 지역 문화 발전에 기여한 데 대해 감사의 뜻을 전했다.

또한 사찰 관계자들과 환담을 갖고 지역 및 불교계 현안에 대한 의견을 청취하는 등 현장 소통의 시간을 가졌다.

김동근 의정부시장이 설 명절을 앞두고 지난 11일부터 13일까지 3일간 주요 사찰을 방문해 시설 안전 관리와 화재 예방 등 안전사고 방지를 당부하고 있다. 의정부시 제공

김동근 의정부시장이 설 명절을 앞두고 지난 11일부터 13일까지 3일간 주요 사찰을 방문해 시설 안전 관리와 화재 예방 등 안전사고 방지를 당부하고 있다. 의정부시 제공

의정부시 관계자는 "설 명절을 맞아 시민들이 안전하고 편안한 연휴를 보낼 수 있도록 시설 점검과 안전 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
