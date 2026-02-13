"K컬처 뿌리는 국가유산"…뉴욕 타임스스퀘어 물들인 '빛의 축원'

국가유산청, '코리아 온 스테이지' 개최

미디어아트, 전통춤 등 선보여

사찰음식 등 체험 행사에 1700명 쇄도

미국 뉴욕 맨해튼 한복판이 대한민국 국가유산의 빛깔로 물들었다.

국가유산청과 국가유산진흥원은 지난 11일(현지시간) 뉴욕한국문화원 청사에서 '국가유산 방문 캠페인'의 하나로 '코리아 온 스테이지 인 뉴욕'을 개최했다. '빛의 축원: 찬란히 빛나는 한국의 유산들'을 주제로 미디어아트, 전통 공연, 사찰음식 등을 선보였다.

축제의 열기는 뉴욕의 상징 타임스스퀘어에서 먼저 점화됐다. 지난 9일부터 대형 전광판을 통해 궁중무용, 전통공예 등 한국의 유산을 담은 영상이 송출됐다. 11일 오후에는 타임스스퀘어 광장 한복판에서 춤누리 한국전통무용단과 국가유산진흥원 예술단이 부채춤, 진도북춤 등으로 한국 고유의 아름다움을 입체적으로 전했다. 영하의 날씨에도 인파가 몰려 환호를 보냈고, 현장에서 배포된 갓 모양 굿즈는 순식간에 동이 났다.

12일부터 이어지는 후속 프로그램의 열기 또한 뜨겁다. 특히 국가유산진흥원 예술단의 공연과 사찰음식 명장 정관 스님이 주관하는 쿠킹 클래스는 사전 예약 시작과 동시에 신청자 1700명 이상이 쇄도하며 조기 마감됐다.

허민 국가유산청장은 개막식에서 "세계 문화의 중심지 뉴욕에서 우리 유산을 소개하게 되어 뜻깊다"며 "오늘날 K컬처의 세계적 인기가 수천 년간 이어져 온 한국 유산의 깊이와 아름다움에 그 뿌리를 두고 있음을 널리 알리겠다"고 강조했다. 이어 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 주역인 케빈 우에게 '국가유산 방문자 여권'을 전달하며, 전 세계인을 한국의 문화유산 현장으로 초대한다는 상징적 메시지를 던졌다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>