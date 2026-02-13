본문 바로가기
창원 성산소방서, 설 명절 연휴 대비 특별 경계근무 돌입

영남취재본부 송종구기자

입력2026.02.13 13:38

경남 창원특례시 성산소방서는 설 명절 연휴를 맞아 시민들이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 특별 경계근무에 돌입한다.

성산소방서 전경.

성산소방서 전경.

소방서는 13일부터 19일까지 7일간 특별 경계근무에 돌입해 대형 재난을 예방하고, 유사시 인명피해를 최소화하기 위해 신속한 현장대응태세를 구축·운영할 방침이다.


이번 특별 경계근무는 소방청이 시범운영 하는 '특별 경계근무 발령 및 조치 기준'에 따라 1∼3단계 중 2단계로 운영된다.

주요 추진 사항은 ▲ 화재취약지역 현장 안전점검 및 위험요인 사전 제거 ▲ 소방관서장 지휘선상 근무 및 초기대응 체계 강화 ▲ 다중운집 장소 소방력 전진배치 ▲ 유관기관 협조체계 강화 및 비상 연락망 상시 유지 등이다.


장창문 성산소방서장은 "시민들이 안전하고 편안한 설 명절을 보내실 수 있도록 빈틈없는 현장 대응체계를 운영하겠다"고 전했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr


