본문 바로가기
Dim영역
알립니다
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

인사

[인사]중앙대학교

입력2026.02.13 13:36

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

▲건설대학원장 송하엽 ▲글로벌인적자원개발대학원장 겸 국제대학원장 권형일 ▲사회복지대학원장 겸 심리서비스대학원장 겸 행정대학원장 박치성 ▲커뮤니케이션대학원장 강진숙 ▲첨단광고PR대학원장 황장선 ▲법학전문대학원장 정홍식 ▲창업지원단장 이철진 ▲예술대학원장 겸 국악교육대학원장 정영한 ▲공학교육혁신부센터장 안상현 ▲오픈소스SW센터장 이찬근 ▲대학원교육부원장 이형순 ▲대학원연구부원장 김창완 ▲동물실험센터장 최창순 ▲산학협력단 서울캠퍼스부단장 겸 창업보육센터(서울)장 인정빈 ▲산학협력단 감사 박중열 ▲창업지원단부단장 최용석 ▲창업보육센터(다빈치)장 이상준 ▲RISE글로벌혁신센터장 우수한 ▲RISE산업혁신센터장 김민성 ▲RISE캠퍼스타운 지역혁신센터장 박상오 ▲연구윤리센터장 양승화 ▲미디어센터장 김정현 ▲부속농장장 김준모 ▲스포츠단장 박성제 ▲비서팀장 박병철 ▲인문대학 교학지원팀장 이규 ▲교무팀장 김현수 ▲연구지원팀장 이승주 ▲산학기획팀장 신재영 ▲경영지원팀장 겸 산학EHS팀장 나창훈 ▲산학감사팀장 이주호 ▲대학성과혁신센터장 박진 ▲인사팀장 조용익 ▲경영경제대학·첨단광고PR대학원 교학지원팀장 겸 가상융합대학 교육지원팀장 강성훈 ▲법학전문대학원 교학지원팀장 이상미 ▲교육혁신팀장 목기현 ▲연구관리팀(서울)장 장재일 ▲기획팀장 신중범 ▲입학정책팀장 하관용 ▲미래교육원·평생교육원·원격미래교육원 교육운영팀장 김태경 ▲생명공학대학 교학지원팀장 이창훈 ▲체육대학 교학지원팀장 이택형 ▲적십자간호대학·건강간호대학원 교학지원팀장 송수근




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'4억→68억' 주식대박 공무원 추앙받았는데…계좌인증 AI로 판별해보니 '4억→68억' 주식대박 공무원 추앙받았는데…계좌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1만개 비치했는데 벌써 동나?" 밀라노 선수촌서 무료로 주는 '이것' 인기

영하 추위 속 '수영복'만 입고 공연한 女 아이돌…보는 이들마저 '아찔'

경복궁 지키는 경비원, 중국인들이 집단 폭행…다음날 바로 출국

"한국이 우리 대신 받아주네? 땡큐"…방한 중국인 급증에 日반응이

주식으로 '4억→68억' 대박 이뤄낸 공무원의 '이상한' 투자종목

'40년 무사고'도 진땀…고령운전자 운전능력 진단한다

"집 대신 비행기 택했다"‥설 연휴 반납한 '총수 경영학'

새로운 이슈 보기