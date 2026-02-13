본문 바로가기
합포구 오동동복지패밀리봉사회, 설 맞이 떡국나눔 행사

영남취재본부 송종구기자

입력2026.02.13 13:35

경남 창원특례시 마산합포구 오동동 행정복지센터는 13일 오동동 복지패밀리봉사회가 설 명절을 맞아 관내 취약계층 100세대에 떡국세트(밀키트)를 전달하는 나눔 행사를 진행했다고 밝혔다.

오동동복지패밀리봉사회 떡국 나눔 행사 단체 사진.

오동동복지패밀리봉사회 떡국 나눔 행사 단체 사진.

이번 후원 물품은 복지패밀리봉사회 회원들이 오동동 일원에서 떡국떡, 참기름 등을 판매해 마련한 기금으로 준비됐다.


특히 봉사회 회원들은 결연세대 100세대를 가가호호 직접 방문해 물품을 전달하는 데 그치지 않고, 생활 불편 사항을 청취하며 안부를 세심하게 살폈다.

이 과정에서 홀로 지내는 어르신과 1인 가구 등 돌봄이 필요한 대상자의 건강 상태와 생활 여건을 확인하고, 필요한 경우 행정복지센터와 연계할 수 있도록 안내하는 등 정서적 돌봄과 안전 확인 활동도 함께 진행했다.


이는 명절 기간 발생할 수 있는 위기 상황을 조기에 발견하고, 고독사 예방을 위한 지역 차원의 대응력을 높이는 데 의미를 더했다.


조은숙 회장은 "모두가 어려운 시기지만 관내 소외계층을 위한 나눔에 많은 주민들이 동참해 주셔서 큰 보람을 느낀다"며 "복지패밀리봉사회는 앞으로도 어려운 이웃을 먼저 생각하며 따뜻한 나눔 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
