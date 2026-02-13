본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

올해 간호사 국시 합격자 5명 중 1명은 남성

조인경기자

입력2026.02.13 13:56

수정2026.02.13 14:14

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

10년 만에 누적인원 4배 급증
"응급실 넘어 외래까지…인력구조 다변화"

올해 간호사 국가시험 합격자 가운데 5명 중 1명은 남성인 것으로 나타났다. 국내 남성 간호사 면허 소지자는 누적 4만4000명을 넘어섰다.


올해 간호사 국시 합격자 5명 중 1명은 남성
AD
원본보기 아이콘

13일 대한간호협회와 한국보건의료인국가시험원에 따르면 2026년도 제66회 간호사 국가시험에서 전체 합격자의 17.7%인 4437명이 남성으로 나타났다. 이에 따라 국내 남성 간호사 면허 소지자는 총 4만4742명이다.

간호협회에 따르면, 1962년 우리나라에서 남성 간호사가 처음으로 면허를 취득한 이후 '4만명 시대'를 열기까지 약 64년이 걸렸다. 특히 최근 20년간의 성장세가 두드러진다.


2004년까지는 한 해 배출되는 남성 간호사가 120여명에 불과했지만 2005년(244명)을 기점으로 가파르게 늘기 시작했다. 이후 2009년(617명)에 처음으로 연 500명을 넘어섰고, 2013년(1019명)부터는 본격적으로 1000명을 넘어섰다.


전체 합격자 가운데 남성이 차지하는 비중도 2017년 처음 10%를 돌파한 이후 지난해와 올해 18% 안팎을 유지하고 있다.

간호계에서는 이러한 현상이 과거 '여성 전문직'이라는 고정관념에서 벗어나 간호직이 성별과 관계없이 전문성을 발휘할 수 있는 직업으로 인식되고 있기 때문이라고 분석했다. 특히 응급실과 중환자실 등 특수 파트뿐 아니라 병동과 외래 등 의료 현장 전반에서 남성 간호사의 역할이 확대되는 추세다.


대한간호협회는 "남성 간호사의 증가는 의료 현장의 인력 구조를 다변화하고 간호 서비스의 질을 높이는 데 긍정적인 역할을 할 것"이라며 "앞으로도 이들이 현장에 안착할 수 있는 다양한 정책적 지원이 필요하다"고 밝혔다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'4억→68억' 주식대박 공무원 추앙받았는데…계좌인증 AI로 판별해보니 '4억→68억' 주식대박 공무원 추앙받았는데…계좌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1만개 비치했는데 벌써 동나?" 밀라노 선수촌서 무료로 주는 '이것' 인기

영하 추위 속 '수영복'만 입고 공연한 女 아이돌…보는 이들마저 '아찔'

경복궁 지키는 경비원, 중국인들이 집단 폭행…다음날 바로 출국

"한국이 우리 대신 받아주네? 땡큐"…방한 중국인 급증에 日반응이

주식으로 '4억→68억' 대박 이뤄낸 공무원의 '이상한' 투자종목

'40년 무사고'도 진땀…고령운전자 운전능력 진단한다

"집 대신 비행기 택했다"‥설 연휴 반납한 '총수 경영학'

새로운 이슈 보기