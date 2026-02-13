본문 바로가기
설맞이 사회공헌 '임팩트위크'… 고리원자력본부, 전통시장 활성화·경로당 방문

영남취재본부 김용우기자

입력2026.02.13 13:24

한국수력원자력 고리원자력본부가 '한수원 사회공헌 임팩트위크'를 맞아 지역 밀착형 사회공헌활동을 펼쳤다.


고리원자력본부는 지난 12일 오전 설 명절맞이 전통시장 장보기 행사를 열고 이상욱 본부장을 비롯한 고리봉사대, 기장군 자원봉사센터 봉사자들과 함께 월내 오일장에서 청과·육류·잡화 등을 구매해 기장군 관내 취약계층 30가구에 전달했다.

이어 오후에는 장안읍 길천·월내·임랑마을 경로당 9곳을 방문해 어르신들에게 설 인사를 전하고 두유, 식혜, 떡, 약밥 등 명절 간식을 전달했다.


앞서 지난 4일에는 기장쌀 1370포와 기장배 300박스 등 지역 농산물을 구입해 지역 취약계층과 복지시설에 전달했다. 10일에는 직원들이 직접 만든 명절 음식을 주변 취약계층 40가구에 전했다.


이상욱 본부장은 "명절을 맞아 이웃과 온정을 나누고 전통시장과 지역 농가에 보탬이 될 수 있어 뜻깊었다"며 "지역사회와 상생을 바탕으로 복지 사각지대 해소와 지역경제 활성화를 위한 사회공헌활동을 지속하겠다"고 말했다.

이상욱 고리원자력본부장(왼쪽에서 첫번째)이 이웃 경로당을 방문해 어르신들께 설 명절 인사를 드리고 있다.

이상욱 고리원자력본부장(왼쪽에서 첫번째)이 이웃 경로당을 방문해 어르신들께 설 명절 인사를 드리고 있다.

설 명절맞이 전통시장 장보기 행사 후 이상욱 고리원자력본부장(왼쪽에서 7번째)이 고리봉사대 및 기장군 자원봉사센터 봉사자들과 기념촬영하고 있다.

설 명절맞이 전통시장 장보기 행사 후 이상욱 고리원자력본부장(왼쪽에서 7번째)이 고리봉사대 및 기장군 자원봉사센터 봉사자들과 기념촬영하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
