국립부경대 RISE사업단, 대학원 현장연구 성과공유 포럼

우수사례 발표·산학연 협력 강화 모색…산업 연계 연구 확산 기대

국립부경대학교 라이즈(RISE)사업단(단장 하명신)은 지난 12일 웨스틴 조선 부산 주니어볼룸에서 '2025학년도 2학기 RISE 연계 대학원 현장연구 성과공유 및 발전 포럼'을 개최했다.

이 포럼은 국립부경대 라이즈사업단과 대학원, BK21사업단이 대학원 현장연구 지원사업의 연구 성과를 체계적으로 정리·공유하고 향후 사업 운영의 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

행사에는 라이즈사업단 운영진을 비롯해 대학원 및 BK21사업단 관계자, 현장연구 이수 대학원생과 지도교수, 학과 조교 등 50여명이 참석했다.

이날 정석권 대학원장의 환영사를 시작으로 라이즈사업 현장연구 지원 사업 성과 개요가 소개됐으며, 사전 심사를 거쳐 선정된 우수사례를 발표하는 '성과 경진대회'도 진행됐다. 참석자들은 연구 수행 과정과 기업 연계 실증 사례, 현장 문제 해결 과정 및 주요 성과를 공유했다.

김찬중 라이즈사업단 운영본부장은 "이번 포럼을 통해 대학-기업-학생 간 협력 체계를 더욱 공고히 하고, 대학원 연구 성과의 산업적 활용 가능성을 확대하는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "후속 연구 연계와 사업의 지속가능성 확보에도 힘쓰겠다"고 말했다.

국립부경대는 지난해 부산시 라이즈사업에 연구중심대학 유형으로 선정된 이후 RISE사업단을 중심으로 대학원생의 현장 중심 연구를 지원하고, 지역 산업과 연계한 산학연 협력 생태계 조성에 주력하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자



