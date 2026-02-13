마포 상암동 쓰레기 소각장 건립 '차질'…법원은 주민들 손 들어줘

고법, 서울시 항소 기각

"입지 결정 절차적 하자"

상고 여부 등 대책 발표

박강수 마포구청장과 주민 대표가 서울고등법원 앞에서 추가 소각장 건립 백지화를 촉구하고 있다. AD 원본보기 아이콘

서울시가 마포구 상암동에 추진 중인 쓰레기 소각장 신규 건립 계획에 제동이 걸렸다. 법원이 1심에 이어 2심에서도 쓰레기 소각장을 짓기로 한 결정을 취소해야 한다는 주민들 손을 들어준 것이다.

서울고등법원 행정9-3부는 12일 마포주민 1851명이 서울시를 상대로 한 '광역자원회수시설(쓰레기 소각장) 입지결정고지 취소소송'에서 서울시의 항소를 기각했다.

법원은 주민 의견 수렴 등 입지 결정 과정에서 절차적 하자가 있다고 판단했다.

앞서 서울시는 수도권 직매립 금지 시행에 대비해 하루 1000t 규모의 신규 소각장을 마포구 상암동에 설치하는 계획을 추진해왔다.

시는 2023년 8월 입지선정위원회에서 현 마포자원회수시설 부지 옆 상암동 481-6 등 2개 필지를 광역자원회수시설 신규 입지로 최종 결정했다고 고시했다.

이에 마포구 주민들은 같은 해 11월 "주민 동의 없이 시가 밀어붙였다"고 반발하며 법령상 절차 위반 등을 이유로 고시 취소를 요구하는 소송을 냈다.

법원은 지난해 1월 1심에서 원고 일부 승소로 판결한 바 있다.

서울시는 2심 판결을 두고 "수도권 직매립 금지 시행에 따른 혼란과 지역 간 갈등이 격화하는 위중한 현실이 반영되지 못한 결과"라며 상고 여부 등 대책을 발표할 예정이라고 했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



