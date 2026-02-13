정청래 "사법개혁 2월 국회서 차질·타협없이 처리"

"장동혁 오찬 불참, 무례하기 짝 없는 일"

정청래 더불어민주당 대표는 13일 "사법개혁 법안은 2월 임시국회에서 차질 없이, 타협 없이 반드시 처리해내겠다"고 밝혔다.

정 대표는 이날 오전 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 "대법관 증원은 헌법 정신을 적극적으로 실현하기 위한 것이며, 재판소원제도는 국민의 기본권을 폭넓게 보장하기 위한 것"이라며 이같이 말했다.

정 대표는 "현재 대법원장은 국민에게 엄청난 피해가 갈 것이라며 노골적으로 사법 개혁에 반대하고 나섰다"면서 "지금까지 1년도 넘게 사법 개혁안을 놓고 각종 공청회와 토론회를 통해 다양한 방식으로 공론화 과정을 충분히 거쳤는데 여태 뭐하다가 이제 와서 대법원의 의견을 전달하겠다는 것인지 이해가 안 간다"고 지적했다.

그러면서 "사법부는 결코 신성불가침의 조직이 아니"라며 "달리기 시작한 기차는 거침없이 앞을 향해 내달릴 것"이라고 했다.

전날 장동혁 국민의힘 대표는 재판소원법, 대법관증원 관련 법안의 법사위 전체회의 의결에 반발해 이재명 대통령과 예정됐던 여야 오찬에 불참한 데 대해서는 "가볍기 그지없는 초딩보다 못한 유치한 결정"이라며 "국가를 대표하는 국가 원수 행정부 수반에 대한 무례일 뿐만 아니라 국민에 대한 무례"라고 일침을 가했다.

정 대표는 "회담 시작 불과 1시간 전 국민의힘 장동혁 대표의 일방적인 취소 통보가 있었다. 참 해괴한 일이고 무리하기 짝이 없는 일"이라며 "영수 회담을 '모래알 지은 밥을 내놓는 것'이라고 폄훼하고 '한 손에는 칼을 숨기고 한 손으로는 악수를 청하는 것'이라며 진정성도 모독했다"고 꼬집었다.





