BTS 월드투어 '아리랑' 고양·도쿄 공연 영화관 상영

방탄소년단의 대규모 월드투어 공연을 영화관 대형 스크린으로 만난다. 4월11일 고양과 18일 도쿄에서 열리는 'BTS 월드투어 아리랑' 공연을 라이브 뷰잉으로 생중계한다고 빅히트뮤직이 13일 밝혔다.

방탄소년단은 4월9일 고양종합운동장 주경기장 공연을 시작으로 전 세계 34개 도시에서 82회에 이르는 월드투어에 돌입한다. 라이브 뷰잉은 전 세계 75개 국가와 지역의 3500개 이상 상영관에서 진행한다. 시차에 따라 일부 지역에서는 딜레이 중계되며 상영관 규모는 더욱 늘어날 전망이다.

국내에서는 CGV와 롯데시네마, 메가박스 등 주요 멀티플렉스 3사에서 상영한다. 예매는 오는 25일 오전 10시 시작한다.

방탄소년단은 이미 북미와 유럽 투어 41회 공연을 매진시키며 막강한 티켓 파워를 입증했다. 이들은 미국 탬파 레이먼드 제임스 스타디움을 비롯해 독일 뮌헨 알리안츠 아레나 등에서 한국 가수 최초로 단독 콘서트를 개최한다. 영국 런던 토트넘 핫스퍼 스타디움에서는 단일 공연 사상 최고 객석 점유율을 기록하기도 했다.

한편 방탄소년단은 투어에 앞서 3월20일 오후 1시 정규 5집 '아리랑'을 발매한다. 신보 발매일부터 4월12일까지는 서울 곳곳에서 체험형 콘텐츠인 'BTS 더 시티 아리랑 서울'을 진행해 도시 전역을 축제 분위기로 조성할 계획이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



