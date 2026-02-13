정조대왕급 이지스구축함 3번함 함명은 '대호김종서함'

내년말 인도… 전력화 완료땐 이지스구축함 6척



차세대 이지스구축함인 정조대왕급(KDX-Ⅲ Batch-Ⅱ) 마지막 3번함의 함명이 '대호김종서함'으로 결정됐다. 김종서 장군이 조선 초 두만강 일대 6진 개척을 통해 북방 영토확장과 국경 안정화에 기여한 점을 고려해 함명을 정해졌다.

13일 해군에 따르면 대호김종서함은 길이 170ｍ, 폭 21ｍ, 경하톤수 약 8200t으로 최신 이지스 전투체계를 탑재해 탄도미사일에 대한 탐지와 추적능력이 향상됐다. 향후 함대지탄도유도탄과 해상탄도탄요격유도탄 등을 탑재해 주요 전략표적에 대한 원거리 타격과 탄도미사일에 대한 요격 능력까지 갖추게 될 전망이다.

함명은 최신 이지스구축함의 강력한 전투능력과 기동성, 자주국방 의지, 국민 친밀성 등을 고려해 김종서 장군의 호(號) 중에서 '대호'(大虎·큰 호랑이)를 함명에 포함했다, 함명은 해군본부 함명제정위원회를 통해 결정된다. 구축함의 함명은 국가 수호 및 정체성 확립 등 국가발전과 통합에 기여해 국민의 존경을 받는 인물 중에서 선정하고 있다. 정조대왕급 1번함은 정조대왕함, 2번함은 다산정약용함이다.

대호김종서함은 내년 말 해군으로 인도돼 전력화 훈련 후 기동함대사령부에 배치될 예정이다. 대호김종서함까지 전력화되면 우리 해군은 세종대왕급(KDX-Ⅲ) 3척, 정조대왕급(KDX-Ⅲ Batch-Ⅱ) 3척까지 총 6척의 이지스구축함을 갖추게 된다.

해군은 향후 한국형구축함(KDDX) 사업을 통해 선체와 이지스 체계를 모두 국내 기술로 건조한 6천t급 국산 이지스구축함 6척도 추가로 확보할 계획이다.





양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr



