한솔페이퍼텍, 설 맞이 지역 사회공헌활동

태양광 충전식 LED 설치

한솔그룹 계열 골판지 원지 제조기업 한솔페이퍼텍이 사업장 인근 전남 담양군 남부마을을 대상으로 설 명절 맞이 사회공헌활동을 진행했다고 13일 밝혔다.

(사진 왼쪽부터) 이재천 남부마을 이장과 남윤갑 한솔페이퍼텍 HR지원팀장이 기념사진을 촬영하고 있다. 한솔그룹

한솔페이퍼텍은 공장 인근 하천 주변과 골목길 등 야간 조명 취약지역을 대상으로 사전 현장 조사를 실시한 뒤, 총 11개소에 태양광 충전식 LED을 설치해 야간 보행 안전을 확보하고 주민들의 보행 환경 개선에 힘을 보탰다.

또 설 명절을 맞아 남부마을 노인회 어르신 55명에게 떡국떡과 부재료를 전달하며 명절 나눔 행사를 진행했다.

이돈응 남부마을 노인회장은 "조명 설치로 밤길이 훨씬 밝아져 주민들이 안심하고 다닐 수 있게 됐다"며 "명절을 맞아 따뜻한 마음을 전해줘 감사하다"고 전했다.

한솔페이퍼텍 관계자는 "지역 주민들의 환경 개선에 작은 도움이 되길 바라는 마음으로 이번 활동을 진행했다"며 "앞으로도 사업장 인근 지역과의 소통을 이어가며 실질적인 도움이 될 수 있는 활동을 꾸준히 추진하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



