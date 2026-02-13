본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

한솔페이퍼텍, 설 맞이 지역 사회공헌활동

이서희기자

입력2026.02.13 10:01

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

태양광 충전식 LED 설치

한솔그룹 계열 골판지 원지 제조기업 한솔페이퍼텍이 사업장 인근 전남 담양군 남부마을을 대상으로 설 명절 맞이 사회공헌활동을 진행했다고 13일 밝혔다.

(사진 왼쪽부터) 이재천 남부마을 이장과 남윤갑 한솔페이퍼텍 HR지원팀장이 기념사진을 촬영하고 있다. 한솔그룹

(사진 왼쪽부터) 이재천 남부마을 이장과 남윤갑 한솔페이퍼텍 HR지원팀장이 기념사진을 촬영하고 있다. 한솔그룹

AD
원본보기 아이콘

한솔페이퍼텍은 공장 인근 하천 주변과 골목길 등 야간 조명 취약지역을 대상으로 사전 현장 조사를 실시한 뒤, 총 11개소에 태양광 충전식 LED을 설치해 야간 보행 안전을 확보하고 주민들의 보행 환경 개선에 힘을 보탰다.


또 설 명절을 맞아 남부마을 노인회 어르신 55명에게 떡국떡과 부재료를 전달하며 명절 나눔 행사를 진행했다.

이돈응 남부마을 노인회장은 "조명 설치로 밤길이 훨씬 밝아져 주민들이 안심하고 다닐 수 있게 됐다"며 "명절을 맞아 따뜻한 마음을 전해줘 감사하다"고 전했다.


한솔페이퍼텍 관계자는 "지역 주민들의 환경 개선에 작은 도움이 되길 바라는 마음으로 이번 활동을 진행했다"며 "앞으로도 사업장 인근 지역과의 소통을 이어가며 실질적인 도움이 될 수 있는 활동을 꾸준히 추진하겠다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'4억→68억' 주식대박 공무원 추앙받았는데…계좌인증 AI로 판별해보니 '4억→68억' 주식대박 공무원 추앙받았는데…계좌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1만개 비치했는데 벌써 동나?" 밀라노 선수촌서 무료로 주는 '이것' 인기

경복궁 지키는 경비원, 중국인들이 집단 폭행…다음날 바로 출국

"한국이 우리 대신 받아주네? 땡큐"…방한 중국인 급증에 日반응이

주식으로 '4억→68억' 대박 이뤄낸 공무원의 '이상한' 투자종목

"아내 없는 마지막 저녁, 제가 쏠게요"…당근에 나타난 장성규

'1세대 채굴자' 바빌로프 "지금이 비트코인 매수 기회"

"달러약세, 위안화 기축통화 될 기회"…中 학계서 자본시장 개방 촉구촉구

새로운 이슈 보기