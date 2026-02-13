본문 바로가기
은행대출 문턱 높아지자…"차담대 약정 규모 27% 증가"

문채석기자

입력2026.02.13 09:58

시계아이콘00분 40초 소요
핀다 "4명 중 1명 상품 조회"

은행권 대출 문턱이 높아지면서 자동차담보대출(자담대) 수요가 확대된 것으로 나타났다.


은행대출 문턱 높아지자…"차담대 약정 규모 27% 증가"
핀테크 기업 핀다는 자사 애플리케이션에서 자담대 한도조회 비중 및 약정 완료 기준 대출 규모 모두 성장세를 보이고 있다고 13일 밝혔다.

지난해 4분기 자담대 월평균 약정 규모는 1~9월 월평균 대비 약 27% 증가했다.


지난달 자담대 총약정 금액도 전년 동월 대비 25.2% 늘어난 것으로 집계됐다.


약정 완료 고객도 지난해 10월 이후 증가세를 보였다.

핀다 앱 내 전체 승인 한도 조회 중 자담대 조회 비율도 높아지고 있다.


지난해 9월(22.19%), 10월(24.32%), 11월(25.72%), 12월(26.23%)로 4개월 연속 상승했다. 승인 한도 조회 이용자 4명 중 1명이 자담대 상품을 살펴본 셈이다.


핀다는 2020년 은행권 자담대 상품을 처음 입점한 뒤 캐피털·저축은행 등으로 제휴 범위를 넓혀왔다.


핀다 이용자는 38개 금융기관의 28개 자담대 상품을 한곳에서 비교·신청할 수 있다.


지난달 약정 완료 기준 제휴 상품 수와 금융사 수는 각각 35개, 25개로 전년 동월 대비 105.9%, 108.3% 증가했다.


지난해 12월 기준 제휴 상품·금융사 수 역시 전년 동월 대비 각각 93.8%, 91.7% 늘어났다.


이혜민 핀다 대표는 "최근 신용대출 한도 축소에 따른 합리적인 대안으로서 고객들이 자담대를 선택하고 있는 것으로 판단한다"며 "앞으로도 핀다는 변화하는 금융 환경에 맞춰 이용자들에게 더 최적화된 대출 상품을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
