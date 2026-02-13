본문 바로가기
5년 기다린 '벚꽃엔딩'…광주 운천저수지 수변공원 13일 재개방

호남취재본부 송보현기자

입력2026.02.13 09:46

올봄에는 광주 운천저수지 벚꽃길을 다시 걸을 수 있게 됐다. 도시철도 2호선 건설로 5년 넘게 통제됐던 운천저수지 수변공원이 복구를 마치고 시민들에게 다시 열리면서다. 광주시는 13일부터 수변공원을 전면 개방하기로 했다.

지난 2016년 4월 6일 오후 광주 서구 운천저수지 벚꽃길에 벚꽃잎이 빗방울과 바람에 떨어지고 있다. 연합뉴스

지난 2016년 4월 6일 오후 광주 서구 운천저수지 벚꽃길에 벚꽃잎이 빗방울과 바람에 떨어지고 있다. 연합뉴스

광주시는 도시철도 2호선 1단계 1공구 공사로 일부 통제됐던 운천저수지 수변공원의 복구공사를 마치고 안전 점검과 환경 정비를 완료해 시민들에게 개방한다고 13일 밝혔다.


광주시는 지난해 말 저수지 되메우기 작업과 수목 이식 등 주요 복구공사를 완료했으며, 올해 1월 관계 부서와 합동 안전 점검을 실시해 보행 안전성과 구조물 이상 여부를 확인했다.

개방에 앞서 서구와 협력해 산책로 데크 정비와 예초 작업, 환경 정비를 진행해 이용 환경도 정비했다. 시는 명절 귀성객과 시민들이 보다 안전하고 쾌적하게 공원을 이용할 수 있도록 준비를 마쳤다고 설명했다.


운천저수지 수변공원은 도심 속 대표적인 생태 휴식 공간이자 봄철 벚꽃 명소로 알려져 있다. 그러나 도시철도 공사로 장기간 이용이 제한되면서 시민 불편이 이어져 왔다. 이번 전면 개방으로 저수지 일대 산책로와 벚꽃길 이용이 가능해질 전망이다.


문점환 도시철도건설본부장은 "도시철도 건설과 함께 시민 생활환경 보전에도 신경 써왔다"며 "앞으로도 안전하게 공원을 이용할 수 있도록 지속 관리하고 공사로 인한 불편을 최소화하겠다"고 말했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
