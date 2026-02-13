본문 바로가기
K2, '얼리버드 프로모션' 진행…2026년 봄 신상 20% 할인

권재희기자

입력2026.02.13 09:53

내달 15일까지 봄시즌 베스트 신상품 20% 할인
바람막이 자켓·등산화·플라이하이크 등 주력 제품 포함

아웃도어 브랜드 K2가 본격적인 야외 활동이 시작되는 봄 시즌을 겨냥해 2026년 봄 신상품을 대상으로 '얼리버드 프로모션'을 2월 13일부터 3월 15일까지 진행한다.


이번 프로모션은 봄 시즌 베스트 신상품 구매 시 20% 할인 혜택을 제공한다. 대상 품목은 바람막이 자켓 등 의류 제품과 등산화, 플라이하이크 등 신발 제품군이다.

K2, '얼리버드 프로모션' 진행…2026년 봄 신상 20% 할인
K2는 이번 시즌 완벽한 방수·투습 기능을 갖춘 고어텍스 자켓을 비롯해 산행과 일상을 아우르는 '써라운드' 바람막이 자켓 등 총 23가지 스타일의 의류를 선보인다. 신발 라인업으로는 세계 최초로 인비저블 핏과 서라운드 시스템을 결합한 '플라이하이크 스카이', 초경량 설계로 러닝에 최적화된 '플로잉' 등이 포함된다.


프로모션은 전국 K2 오프라인 매장과 공식 온라인몰 '케이빌리지'에서 동시 진행된다. K2 멤버십 고객에 한해 혜택이 적용되며, 선판매 제품 구매 시 마일리지 적립 및 기타 프로모션과의 중복 적용은 불가하다.


신선철 K2 마케팅팀 이사는 "이번 시즌은 기능성과 스타일을 모두 강화한 제품군을 확대했다"며 "K2의 기술력이 집약된 봄 신상품을 보다 합리적인 혜택으로 경험해 보시길 바란다"고 말했다.




권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
