국립중앙과학관, '별의별 과학특강' 상반기 운영…만화·화학·뷰티까지 일상 속 과학으로

국립중앙과학관이 일상 소재를 통해 과학을 쉽게 풀어내는 '별의별 과학특강' 상반기 시리즈를 운영한다. 만화·대학·화학·기록·뷰티 등 친숙한 주제를 앞세워 어린이부터 성인까지 폭넓은 관람객을 겨냥했다.

'별의별 과학특강'은 2024년 시작된 대중강연 프로그램으로, 2026년 상반기에는 '별별'이라는 키워드를 중심으로 총 6회에 걸쳐 진행된다. '별별물리(종료)'에 이어 '별별만화', '별별대학', '별별화학', '별별기록', '별별뷰티' 순으로 이어진다.

2월 '별별만화'에서는 과학을 만화와 애니메이션으로 풀어낸다. 코스모스웩, 김명호 작가, 압듈라 작가, 장혜리 과학커뮤니케이터가 참여해 즉석 그림퀴즈 등 관객 참여형 프로그램을 선보인다.

3월 '별별대학'은 공대 생활과 과학기술 현장을 주제로, 김눈알·눈알헌터, 윤인수 교수, 투로 등이 참여해 대학 연구 현장을 소개한다. 4월 '별별화학'에서는 장홍제 교수와 장혜주 과학커뮤니케이터가 취향을 둘러싼 화학·생물학 이야기를 다룬다.

5월 '별별기록'에서는 종이비행기 세계기록 보유자인 이승훈 선수가 곡예비행 시연과 함께 공기역학 원리를 설명하고, 마지막 '별별뷰티'에서는 화장품 속 과학을 주제로 강연이 진행된다.

권석민 국립중앙과학관 관장은 "익숙한 소재를 출발점으로 과학을 이야기로 풀어낸 프로그램"이라며 "누구나 과학을 재미있게 느끼는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

강연은 누구나 참여 가능하며, 세부 일정은 과학관 누리집에서 확인할 수 있다.





