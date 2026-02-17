본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

갑자기 말 어눌해지거나 가슴 통증 땐…"즉시 119에"

이성민기자

입력2026.02.17 08:30

시계아이콘00분 55초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

연휴기간 뇌졸중·심근경색 주의
고령층·기저질환자 고위험
증상 발생 시 즉시 의료기관 찾아야

평소와 달리 말이 어눌해지거나 한쪽 얼굴·팔·다리에 갑작스런 힘 빠짐이 나타나고, 견디기 힘든 두통이 동반된다면 뇌졸중을 의심해 즉시 의료기관을 찾아야 한다. 가슴이 심하게 조이듯 아프거나 압박감이 들고 숨이 가빠지는 증상이 갑자기 나타날 경우, 심근경색 가능성을 염두에 두고 곧바로 응급조치를 받아야 한다.


갑자기 말 어눌해지거나 가슴 통증 땐…"즉시 119에"
AD
원본보기 아이콘

질병관리청은 설 연휴 기간 본인이나 가족에게 뇌졸중·심근경색 증상이 의심되면 지체 없이 119에 도움을 요청해 적절한 치료를 받아야 한다고 17일 당부했다.

심근경색과 뇌졸중은 각각 심장질환과 뇌혈관질환에 속하는 대표적인 중증 질환이다. 뇌 또는 심장 근육에 혈액을 공급하는 혈관에 이상이 생기면서 조직이 손상되고 신체장애가 나타나거나 사망에 이를 수 있다. 통계청 기준 심장질환과 뇌혈관질환은 우리나라 사망원인 2위와 4위에 해당한다.


발생률도 증가하는 추세다. 특히 연령대가 높아질수록 늘어 80대 이상의 고령층에서 가장 높은 발생률을 보였다. 그러나 지난해 지역사회건강조사에 따르면 뇌졸중의 조기증상 인지율 60.7%, 심근경색증 조기증상 인지율은 51.5%로 우리나라 성인 10명 중 5~6명만 조기증상을 알고 있는 것으로 조사됐다.


질병청은 특히 뇌졸중과 심근경색 증상이 갑자기 나타나는 경우가 많아 다음과 같은 상 징후가 보이면 즉시 119에 연락해 적절한 치료를 받아야 한다고 강조했다. 갑작스런 한쪽 신체가 마비되고 시각장애가 나타나면 뇌졸중을, 가슴통증 및 압박감, 호흡 곤란이 발생한다면 심근경색의 조기증상이 아닌지 의심해야 한다.

뇌졸중과 심근경색은 적시에 적절히 대처하지 못하면 생존한 경우에도 심각한 장애를 동반할 수 있다. 특히 요즘과 같은 추운 날씨엔 혈관이 수축되고 혈압이 상승하면서 발생 위험이 높아지는 만큼 조기에 발견·치료해 사망과 장애를 막는 것이 중요하다.


임승관 질병관리청장은 "조기증상은 갑자기 나타나기 때문에 평소에 뇌졸중과 심근경색 조기증상을 알아두고 신속히 대처하는 것이 필요하다"며 "특히 어르신, 고혈압 등의 기저질환자 등 고위험군이 주위에 있을 경우 더욱 신경 써 주길 바란다"고 당부했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

“로또, 손안에 들어온 지 일주일”…편의성 뒤에 숨은 ‘판매점 상생’ 고차방정식 “로또, 손안에 들어온 지 일주일”…편의성 뒤에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그냥 하는 거지"…金 최가온 마음 다잡게한 김연아 어록은

日오사카 도톤보리 흉기 난동…10대 1명 사망·2명 부상

英 총리 관저 '실세' 고양이 래리, 공식 임명 15주년 맞아

"이것 모르고 한국 갔다가 벌금 500만원"…대만서 퍼진 경고

"AI·음란물 막겠다"…어린이 강력 보호 나선 영국

충주맨 떠나자 구독자 18만명 이탈…"이 정도일 줄 몰랐다"

"어, 우리 매장 옷인데"…훔친 옷 중고거래 하려다 붙잡힌 30대

새로운 이슈 보기