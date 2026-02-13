KAIST 김주호 교수, AI 과학패널 한국인 유일 위원 선정

KAIST는 전산학부 김주호 교수(사진)가 '독립 국제 인공지능 과학패널(Independent International Scientific Panel on Artificial Intelligence)' 위원으로 선정됐다고 13일 밝혔다.

AI 과학패널은 유엔(UN)이 출범시킨 세계 최초의 전 지구적 AI 과학 평가기구다. 위원은 안토니오 구테레스(Antonio Guterres) 유엔 사무총장이 세계 2600여명의 지원자 중 40명을 직접 선정했다. 김 교수는 대한민국 국적자 중에선 유일하게 선정된 위원 명단에 포함됐다.

김 교수는 튜링상 수상자인 요슈아 벤지오(Yoshua Bengio), 노벨평화상 수상자인 마리아 레사(Maria Ressa) 등 세계적 석학과 함께 활동하게 된다.

그간 인간-컴퓨터 상호작용(HCI)과 인간-AI 상호작용(HAI) 분야에서 두각을 나타낸 김 교수는 2022년 세계 최고 권위의 AI 학술대회 '신경정보처리시스템학회(NeurIPS)' 기조강연자로 초청됐고 'ACM CHI' 최우수논문상을 포함해 주요 국제학술대회에서 20회 이상 논문상을 수상했다.

또 2024년에는 기업의 AI 도입 효과를 측정하고 업무 구조를 재설계하는 플랫폼 '스킬벤치(SkillBench)'를 공동 창업하면서 연구 성과의 산업 확산에도 앞장섰다.

KAIST는 김 교수의 AI 과학패널 위원 선정을 책임 있는 AI 연구 역량이 국제사회로부터 공인받은 상징적인 성과라고 평가했다.

특히 AI 서울 정상회의, APEC AI 이니셔티브 등 글로벌 AI 거버넌스 논의에서 한국이 지속적으로 기여해 온 점도 김 교수의 위원 선정에 긍정적인 영향을 준 것으로 봤다.

구테레스 사무총장은 AI 과학패널을 AI에 특화된 '세계 최초의 전 지구적이고 독립적인 과학 평가기구'라고 강조했다.

이 패널은 AI가 경제·사회 전반에 미치는 영향을 과학적으로 분석·평가하고 국가 간 AI 격차 해소와 국제사회의 공동 대응을 지원하는 핵심 자문기구 역할을 수행한다.

이광형 KAIST 총장은 "김 교수의 AI 과학패널 위원 선정은 KAIST를 넘어 대한민국 AI 연구의 위상을 보여준 쾌거"라며 "KAIST는 국제사회와 함께 AI의 사회·경제적 파급효과를 과학적으로 분석하고 책임 있는 AI 발전을 위한 정책 방향을 제시하는 데 기여하겠다"고 말했다.





