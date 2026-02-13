본문 바로가기
경기교육청, 설 연휴 도내 학교 등 1500여곳 주차위해 무료 개방

이영규기자

입력2026.02.13 09:31

경기도교육청이 설 연휴 산하 교육기관과 학교 주차장을 무료 개방한다.


도교육청은 설 연휴가 시작되는 14일부터 오는 18일까지 5일간 도교육청을 포함한 직속기관, 교육지원청, 도서관, 연수원 등 산하 교육기관과 도내 학교 등 총 1500여 곳을 개방한다고 13일 밝혔다. 개방 시간은 학교나 기관에 따라 개별적으로 정하거나 종일 운영한다.

경기도교육청

무료 개방 주차장 정보는 대국민 공공자원 개방·공유서비스인 공유누리(www.eshare.go.kr)와 네이버지도, 카카오맵, 티맵, 아이나비에어, 현대차네비게이션을 통해 확인할 수 있다.


도교육청 관계자는 "개방 주차장 이용자는 긴급 상황을 대비해 차량 앞면에 반드시 연락처를 남겨야 한다"며 "교육기관인 만큼 학생 안전사고 예방에 유의하고, 학교 시설물 훼손 금지, 쓰레기 무단 투기 금지 등 이용 수칙을 준수해야 한다"고 당부했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

