광주시, 올해 지방공무원 624명 채용…지난해 3배 규모

광주광역시가 올해 지방공무원 채용 규모를 지난해의 약 3배 수준으로 확대했다. 광주·전남 행정통합 대응과 민·군공항 통합 이전, '광주다움 통합돌봄' 전국 시행 등 늘어난 행정 수요를 반영한 조치다.

광주시는 2026년도 지방공무원 채용 계획을 13일 발표했다. 올해 채용 규모는 지난해 210명보다 약 3배 확대된 624명으로, 공직 내 예상 결원과 신규 정책 추진에 필요한 인력 수요를 종합적으로 고려해 결정됐다.

채용시험은 상·하반기 두 차례 실시된다. 상반기에는 8·9급과 연구사 등 21개 직렬 615명을, 하반기에는 7급과 연구사 등 4개 직렬 9명을 선발할 예정이다. 직군별로는 ▲행정직군 408명 ▲기술직군 213명 ▲연구직 3명이며, 직급별로 ▲7급 13명 ▲8급 53명 ▲9급 555명 ▲연구사 3명이다.

직렬별 채용 인원은 ▲행정 272명(일반 248명, 장애인 7명, 저소득층 7명, 지방의회 10명) ▲세무 11명 ▲전산 10명 ▲사회복지 107명(일반 101명, 저소득층 6명) ▲사서 8명 ▲공업 18명 ▲농업 8명 ▲녹지 12명 ▲수의 8명 ▲보건 10명 ▲식품위생 1명 ▲의료기술 4명 ▲간호 52명 ▲보건진료 1명 ▲환경 10명 ▲시설 65명 ▲방재안전 11명 ▲방송통신 3명 ▲시설관리 5명 ▲운전 2명 ▲연구직 3명 ▲고졸 구분 3명이다.

광주시는 사회적 배려 대상자의 공직 진출 기회를 확대하기 위해 장애인 7명, 저소득층 13명, 기술계 고졸자 3명을 별도로 선발한다. 장애인과 임신부에게는 별도 시험실 배정과 확대 문제지 제공 등 편의를 지원하며, 모든 응시생이 시험 중 화장실을 이용할 수 있도록 제도를 개선한다.

기술계 고졸 구분모집은 전문교과 총 이수학점 가운데 해당 직렬 관련 전문교과 이수학점을 50% 이상 이수해야 응시할 수 있으며, 관련 전문교과 이수학점이 없는 경우 해당 직렬 관련 자격증을 취득해 지원할 수 있다. 다만 이 경우 자격증 가산점은 적용되지 않는다.

응시원서는 상반기 시험의 경우 3월 23일부터 27일까지, 하반기 시험은 7월 20일부터 24일까지 지방자치단체 인터넷원서접수센터에서 접수한다. 필기시험은 상반기 6월 20일, 하반기 10월 31일 전국 동시 시행되며, 최종 합격자는 각각 9월과 12월 발표된다.





