정동영 '무인기 유감'에 北김여정 "다행…재발시 혹독한 대응"

김여정 북한 노동당 부부장이 13일 '북한 무인기 침투 사건' 관련 정동영 통일부 장관의 '유감 표명'에 대해 "다행으로 생각한다"면서도 "재발하는 경우 혹독한 대응이 취해질 것"이라고 했다. 그러면서 "여러가지 대응 공격안들 중 어느 한 안이 분명히 선택될 것이며 비례성을 초월할 것"이라고 했다.

김 부부장은 이날 조선중앙통신 담화를 통해 "(정 장관의 대북 유감 표명은) 비교적 상식적인 행동"이라고 평가하며 이같이 말했다. 북한은 과거 2014·2017·2022년에 대한민국 영공을 침범해 무인기를 보냈으나 이에 대해 사과한 적은 없다. 김 부부장의 담화는 북한 주민들이 보는 노동신문에는 실리지 않았다. 김 부부장의 이날 담화는 북한 주민들이 보는 노동신문에는 실리지 않았다.

홍민 통일연구원 선임연구위원은 "비례성을 초과하는 군사적 대응을 경고함으로써 한국 당국의 재발 방지를 위한 행동을 강압하고 군사적 대응의 명분을 확보하는 차원"이라며 "유화적 호응이라기보단 '한국 책임' 프레임을 선점하고 경고에 초점을 맞춘 것"이라고 분석했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



