락앤락, 출산·유아용품 브랜드 '리틀럽' 공식 캐릭터 공개

수유기·이유기·유아기 상징 캐릭터 미리·루마·테로 공개

육아고민 우체통 운영하며 영유아 부모와 접점 늘려

글로벌 생활용품 기업 락앤락이 출산·유아 용품 전문브랜드 '리틀럽(Little Luv)'의 공식 캐릭터 3종을 공개했다고 13일 밝혔다.

리틀럽은 '사랑이 시작되는 첫 순간, 작은 손에도 닿는 안심의 기술'이라는 슬로건 아래, 아이의 성장 단계에 맞춘 안전한 소재의 제품을 선보이는 프리미엄 영유아 브랜드다. 이번에 새롭게 공개된 캐릭터는 아이의 성장을 바라보는 부모의 마음을 담아 리틀럽 특유의 따뜻한 감성을 전한다.

이번에 공개된 세 캐릭터는 '리틀스타즈(Little Stars)'라는 세계관 속에서 수유기·이유기·유아기를 상징하는 미리(Miri), 루마(Luma), 테로(Tero)다. 아기가 꿈 속에서 하트 메모리아 섬을 찾아오면서 세 캐릭터가 아이의 시작을 함께 한다는 설정이다. 리틀스타즈는 '첫 경험의 안내자'라는 콘셉트로 아기가 세상에 나온 순간부터 유아기까지의 여정을 자연스럽게 담아냈다.

락앤락은 공식 인스타그램에서 리틀스타즈 캐릭터를 통해 다양한 육아 정보를 제공하고 영유아 부모와의 소통을 확대할 계획이다. '육아고민 우체통'을 운영하면서 부모들이 실제로 궁금해하거나 자주 고민하는 육아 관련 질문을 선정해, 쉽고 실용적인 정보로 해결 방법을 제시한다. 리틀스타즈 캐릭터 소개 영상과 자세한 정보는 락앤락 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.

리틀럽은 분유포트와 보온병, 이유식 용기와 빨대컵, 실리콘 흡착 식판, 스텐 텀블러 등 아이의 성장 단계별로 사용할 수 있는 다양한 라인업을 보유하고 있다. 최근 피너츠(Peanuts)와의 협업 제품을 선보였다.

특히 '흡착 식판 세트'는 국내산 플래티넘 실리콘을 사용해 소재 안정성을강화했으며, 넓은 흡착판이 식탁에 밀착돼 아이가 움직여도 식판을 떨어뜨릴 걱정 없이 사용할수 있다. '원터치 PPSU 양손 빨대컵'은 PPSU 소재로 제작되어 열탕 소독이 가능하고, 삼중 누수 방지 시스템으로 어떤 자세에서도 누수 걱정 없이 편하게 음료를 마실 수 있다.





