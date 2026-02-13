성동구, 3월부터 정신응급 공공병상 24시간 운영

응급입원 의뢰 4년새 2.5배 늘자

경찰·소방·병원 협력 체계 구축

서울 성동구(구청장 정원오)가 다음 달 15일부터 24시간 정신응급 공공병상을 본격 운영한다. 구는 12일 성동경찰서, 성동소방서, 마인드웰병원과 '24시간 성동 정신응급 공공병상 운영' 업무협약을 체결하고 정신응급 발생 시 신속 대응이 가능한 협력 체계를 마련했다.

성동구가 정신응급 상황에 신속하게 대응하기 위해 ‘24시간 정신응급 공공병상’을 운영한다. 지난 12일 개최한 ‘성동구 정신응급 공공병상 운영 협약식’. 성동구 제공. AD 원본보기 아이콘

지난해 성동구의 응급입원 의뢰 건수는 2021년 대비 2.5배 증가했으며 향후에도 지속적인 증가가 예상된다. 그러나 구 관내 입원이 가능한 정신의료기관은 1개소에 불과하고 지정 정신의료기관도 없어 응급 병상 확보에 어려움이 컸다.

협약에 따라 성동경찰서·성동소방서는 정신응급 발생 시 현장 출동과 초기 대응, 응급처치 및 이송을 맡고, 마인드웰병원은 즉시 진료 및 보호실 운영을 담당한다. 구는 중랑구 소재 마인드웰병원에 성동구 전용 정신응급 공공병상(보호실 1병상)을 24시간 확보해 자·타해 위험이 있는 고위험 정신응급 환자에 대한 우선 진료와 입원 연계를 지원할 계획이다.

정원오 성동구청장은 "이번 정신응급 공공병상 운영은 마음도 행복한 성동을 만드는 출발점이 될 것"이라며 "퇴원 이후에도 지역사회 서비스 연계를 제도화해 위기 대응이 일회성 조치에 그치지 않도록 지속적인 관리 체계를 공고히 하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



