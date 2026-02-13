본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

'한-네덜란드' 반도체 기술협력 본격 시동…"공동 연구개발 구체화 첫걸음"

세종=주상돈기자

입력2026.02.13 09:19

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울서 '한-네덜란드 반도체 기술협력' 전문가 회의

한국과 네덜란드의 반도체 기술협력을 본격화하기 위한 논의의 장이 열렸다. 한국산업기술진흥원(KIAT)은 12일 서울 AC 호텔 바이 메리어트에서 '한-네덜란드 반도체 기술협력 전문가 회의'를 개최했다고 13일 밝혔다.


이번 회의는 지난 1월 네덜란드 헤이그에서 열린 '제4차 한-네 혁신공동위원회'에서 양국 정부 부처 간 체결된 반도체·양자 분야의 기술협력 강화를 위한 의향서(LOI)의 후속 조치다.

12일 열린 '한-네덜란드 반도체 기술협력' 전문가 회의에 참석한 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. KIAT

12일 열린 '한-네덜란드 반도체 기술협력' 전문가 회의에 참석한 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. KIAT

AD
원본보기 아이콘

이날 회의에는 네덜란드 경제부 및 기업청 관계자들과 양국의 반도체 산학연 전문가들이 참석해 반도체 관련 정책 및 기술 현황을 공유하고 토론을 진행했다.


우선 김상훈 산업연구원 선임연구위원은 한-네덜란드 반도체 협력 전략을 주제로 발표해, 협력 확대를 위한 전략적 접근 방향을 제시했다. 특히 반도체 첨단 패키징과 전력반도체 등 전략적 이해관계가 일치하고 시너지가 높은 분야를 중심으로 협력 방안이 논의됐다. 이어 육종민 한국전자기술연구원(KETI) 수석연구원은 첨단 패키징 연구개발 현황을, 이형석 한국전자통신연구원(ETRI) 박사는 전력반도체 기술을 중심으로 발표를 진행했다.


네덜란드 측에서는 해당 분야 관련 자국의 정책과 함께 양국 협력의 필요성과 전략을 제시해 기술동맹에 대한 공감대를 형성했다. 양국은 이날 회의 내용을 바탕으로 반도체 분야에서의 실질적 협력 활동을 이어가기로 했다.

민병주 KIAT 원장은 "이번 회의는 지난 1월 양국이 합의한 반도체 분야 협력 내용을 실질적으로 이행하고, 공동 연구개발(R&D)을 구체화하기 위한 첫걸음"이라며 "나아가 글로벌 기술 패권 경쟁 속에서 양국 간 협력이 우리 기업들에게 새로운 도약의 기회로 이어질 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'4억→68억' 주식대박 공무원 추앙받았는데…계좌인증 AI로 판별해보니 '4억→68억' 주식대박 공무원 추앙받았는데…계좌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1만개 비치했는데 벌써 동나?" 밀라노 선수촌서 무료로 주는 '이것' 인기

경복궁 지키는 경비원, 중국인들이 집단 폭행…다음날 바로 출국

"한국이 우리 대신 받아주네? 땡큐"…방한 중국인 급증에 日반응이

주식으로 '4억→68억' 대박 이뤄낸 공무원의 '이상한' 투자종목

"아내 없는 마지막 저녁, 제가 쏠게요"…당근에 나타난 장성규

'1세대 채굴자' 바빌로프 "지금이 비트코인 매수 기회"

"달러약세, 위안화 기축통화 될 기회"…中 학계서 자본시장 개방 촉구촉구

새로운 이슈 보기