"달러약세, 위안화 기축통화 될 기회"…中 학계서 자본시장 개방 촉구

시진핑 "기축통화 지위 확보" 발언 영향

위안화 가치 33개월만 최고치…中 용인

중국 당국과 경제학계에서 미국 달러화 약세를 이용해 위안화의 국제적 지위를 높여야 한다는 지적이 나오고 있다. 달러에 대한 회의가 커진 시점에, 중국이 자본시장 개방도를 높여 위안화를 기축통화로 격상시키는데 힘을 보태야 한다는 것이다. 이로 인해 최근 진행 중인 위안화 절상 움직임이 예상보다 장기화될 수 있다는 분석까지 나온다. 그러나 일각에서는 경기침체 우려가 여전히 큰 만큼 당국이 자본통제의 끈을 완전히 풀기는 쉽지 않을 것이라는 관측도 제기된다.

12일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 최근 중국의 경제학계의 유명인사들을 중심으로 자본시장 개방도를 높이자는 목소리가 커지고 있다. 금융계 핵심인사인 먀오옌량 중국국제금융공사(CICC) 수석전략가는 10일 기고문을 통해 "자본계정(자본 유·출입) 개방 확대는 중국이 경제 강국에서 금융·통화 강국으로 전환하는데 중요한 의미를 가진다"며 "대규모 자본 유출을 유발하지 않고, 이러한 개방을 추진할 수 있는 여건이 무르익고 있다"고 주장했다.

중국 경제학 분야 권위자로 알려진 주젠둥 칭화대학교 금융학과 교수도 먀오 전략가의 견해에 동조한다면서 "지정학적 위험에 따른 달러 약세와 위안화 절상이 자본계정 개방을 위한 유리한 환경을 조성하고 있다"며 "올해와 내년 상황은 자본계정 개방을 위한 전략적 기회"라고 밝혔다.

이런 주장은 이달 초 시진핑 중국 국가주석의 통화정책 발언 이후 쏟아지고 있다. 시 주석은 지난 1일 중국 공산당 이론지인 추스(求是)를 통해 "중국 위안화가 국제무역, 투자·외환시장에서 널리 쓰일 수 있도록 기축통화 지위를 확보해야 한다"는 내용이 포함됐다. 시 주석은 "강력한 중앙은행, 세계적으로 경쟁력 있는 금융기관, 글로벌 자본을 유치하고 영향력을 행사할 수 있는 국제 금융 중심지가 있는 금융강국을 건설하자"고 강조했다.

이달 들어 중국 금융 당국은 해외 위안화 대출규제를 완화하는 등 자본통제 규제 조치를 단계적으로 풀고 있다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 정부는 이달 2일부터 해외 위안화 대출 총 한도를 기존 1000억위안(약 21조원)에서 2000억위안으로 늘린다고 발표했다. 해외 기업과 금융사의 위안화 사용 용도의 경우 무역결제로 제한했던 것을, 운전자금과 설비투자 등에도 활용할 수 있게 했다.

당국의 용인 하에 위안화 가치도 크게 올랐다. 12일 중국인민은행(PBOC)가 고시한 달러 대비 위안화 가치는 1달러당 6.9457위안으로 지난 10일 이후 33개월만에 최저 수준(가치 상승)으로 떨어졌다. 지난해 4월까지 7.2위안을 넘었지만 이후 하락세가 이어지고 있다.

위안화 가치가 중장기적으로 절상될 것이라는 전망도 나온다. 현지 경제매체인 차이롄서(財聯社)는 외환시장 전문가들의 말을 인용해 "연말까지 달러 대비 위안화 가치는 6.7위안대까지 떨어질 수 있다"며 "중국 기업들의 외환결제 수요가 늘고 글로벌 자본의 달러 불신 등의 영향으로 위안화 가치상승은 이전과 다른 형세로 진행되고 있다"고 전했다.

일각에서는 부동산 경기 위축과 경제 불안으로 인해 자본시장 개방과 위안화 절상이 어려울 수 있다는 반론도 제기되고 있다. 스탠다드앤드푸어스(S&P)는 지난 9일 보고서를 통해 중국의 올해 신규주택 판매량이 전년대비 10~14% 감소할 것이라고 전망했다. 기존 5~8% 감소 전망치보다 대폭 하향했다. S&P는 "주택판매가 부진한데도 중국 부동산 개발사들이 공사를 계속 이어가며 미분양 신축 주택이 6년 연속 누적됐다"고 지적했다.

영국 파이낸셜타임스(FT)는 "위안화는 달러를 단기간에 대체하려는 것이 아니라, 분절화되는 국제 금융 질서 속에서 활용 가능한 선택지를 늘리는 방향으로 진화하고 있다"고 분석했다. 그러나 "기축통화 지위를 확보하려면 자본계정 자유화와 완전 개방으로 나아가야하는데 현재 중국의 경기 우려 속에 정책당국이 관리강도를 갑자기 낮추기 쉽지 않을 것"이라고 밝혔다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



