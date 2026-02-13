본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

영월군, 건설기계 대여 대금 체불 ‘제로’ 도전…전 직원 실무교육 실시

이종구기자

입력2026.02.13 09:11

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

영월군, 지방계약 전문성 강화로
‘건설대금 체불 없는 청정 행정’ 구현

강원도 영월군(군수 최명서)은 지난 12일 군청 대회의실에서 전 직원을 대상으로 '건설기계 대여 대금 체불 재발 방지 교육'을 실시했다.

영월군(군수 최명서)이 지난 12일 군청 대회의실에서 전 직원을 대상으로 '건설기계 대여 대금 체불 재발 방지 교육'을 실시하고 있다. 영월군 제공

영월군(군수 최명서)이 지난 12일 군청 대회의실에서 전 직원을 대상으로 '건설기계 대여 대금 체불 재발 방지 교육'을 실시하고 있다. 영월군 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 교육은 최근 건설경기 침체로 발생할 수 있는 건설기계 대여 대금 및 하도급 대금 체불을 사전에 예방하고, 지방계약 제도에 대한 정확한 이해를 통해 행정의 전문성을 강화하기 위해 마련됐다.


이날 강의는 한국지방행정공제회 지방계약 컨설턴트이자 '아주 쉬운 계약실무'의 저자인 김종욱 강사가 맡아 현장 중심의 실무 노하우를 전달했다. 교육은 ▲지방계약 제도의 이해 ▲건설기계 대여 대금 체불 방지 대책 ▲하도급 관리 실무 등 실무 현장에서 즉시 활용 가능한 핵심 사례 위주로 진행됐다.

한은숙 세무회계과장은 "공공사업 현장에서 땀 흘려 일한 대가가 정당하게 지급되는 것은 행정이 지켜야 할 가장 기본적인 신뢰"라며, "이번 교육을 계기로 담당 공무원들이 계약 절차를 더욱 철저히 숙지해 건설기계 대여업자와 하도급자가 대금 체불로 어려움을 겪는 일이 없도록 관리·감독을 강화하겠다"고 밝혔다.





영월=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'4억→68억' 주식대박 공무원 추앙받았는데…계좌인증 AI로 판별해보니 '4억→68억' 주식대박 공무원 추앙받았는데…계좌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1만개 비치했는데 벌써 동나?" 밀라노 선수촌서 무료로 주는 '이것' 인기

경복궁 지키는 경비원, 중국인들이 집단 폭행…다음날 바로 출국

"한국이 우리 대신 받아주네? 땡큐"…방한 중국인 급증에 日반응이

주식으로 '4억→68억' 대박 이뤄낸 공무원의 '이상한' 투자종목

"아내 없는 마지막 저녁, 제가 쏠게요"…당근에 나타난 장성규

'1세대 채굴자' 바빌로프 "지금이 비트코인 매수 기회"

"달러약세, 위안화 기축통화 될 기회"…中 학계서 자본시장 개방 촉구촉구

새로운 이슈 보기