서울시, 이공계 인재 2000명 양성…4년간 600억원 투입

서울시가 4년간 600억원을 투입해 매년 2000명의 인공지능(AI)·이공계 인재를 양성한다. 시가 지역 산업 구조와 정책 방향에 맞춰 구축한 '서울형 RISE 모델'의 새 목표다.

서울시는 지난 12일 한국프레스센터에서 제5차 서울혁신대학지원위원회를 열어 '서울 라이즈(RISE·Regional Innovation System & Education) 신규사업'에 참여할 17개 대학을 선정했다고 13일 밝혔다.

라이즈는 교육부가 대학 재정지원사업 예산 집행권을 중앙정부에서 지방자치단체로 이관해 지역과 대학의 동반성장을 추진하는 사업이다. 시는 올해부터 AI·이공계를 핵심 전략 분야로 설정하고 ▲AI 관련학과 지원 ▲AI 분야 조기취업형 계약학과 ▲서울형 BRIDGE(대학 기술의 기업 연계·사업화 지원) 3개 신규 과제를 추진한다.

'AI 관련학과 지원' 과제는 AI 융합형 핵심인재 연 2000명 양성을 목표로 총 11개 대학을 선정해 최우수 대학 1곳에 6억원, 그 외 대학은 5억원씩 총 56억원을 지원한다. 사업 기간은 기본 2년, 연장 2년이다.

'AI 분야 조기취업형 계약학과' 과제는 3개 대학에 10억원씩 총 30억원을 지원해 AI 산업 수요에 맞는 맞춤형 인재를 조기에 양성하고 기업의 인력난 해소, 청년 일자리 창출을 도모한다.

'서울형 BRIDGE' 과제는 5대 전략사업 분야(AI·로봇·핀테크·바이오·창조)에서 기업과 협력해 대학이 보유한 기술·특허 등 연구성과를 기업이 원하는 수준으로 끌어올려 기술이전이나 기술창업으로 연계하도록 한다. 10개 대학에 6억5000만원씩 총 65억원을 지원한다.

이번 공모에는 서울 일반대 27개, 전문대 6개, 사이버대 2개 등 35개 대학이 참여해 60개 과제에 약 2.5대 1의 경쟁률을 기록했다. 일반대 14개 학교는 총 20개 과제를 수행하며 연간 121억원을, 전문대 3개 학교는 4개 과제를 수행하며 연간 30억원을 지원받게 됐다. 7개 대학은 2개 과제를 동시에 수행한다.

서울시는 향후 서울라이즈센터를 통해 선정 결과를 각 대학에 통보하고 10일의 이의신청 기간을 거쳐 내달 수행대학과 협약을 체결할 예정이다. 이수연 서울시 경제실장은 "서울 라이즈 신규사업은 AI 및 이공계 분야에서 대학의 교육·연구 역량과 성과를 산업현장으로 직접 수혈하는 혁신의 통로가 될 것"이라고 말했다.





