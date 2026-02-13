자립준비·발달장애 청년 홀로서기 지원…KCC글라스, 서초구와 업무협약

'Dream홈씨씨' 사업 추진 업무협약

발달장애 청년까지 지원 대상 확대

인테리어 전문 브랜드 홈씨씨를 운영하는 KCC글라스가 서초구와 함께 청년 자립 지원을 위한 사회공헌 활동을 확대한다.

KCC글라스는 서울 서초구청에서 2026년 Dream홈씨씨 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다. 사진 왼쪽부터 김태욱 KCC글라스 상무, 전성수 서초구청장, 조미진 반포종합사회복지관 관장, 이정연 방배아트유스센터 관장.

KCC글라스는 지난 11일 서울 서초구청에서 서초구, 방배아트유스센터, 반포종합사회복지관과 함께 '2026년 Dream홈씨씨 사업 추진을 위한 업무협약'(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다. 협약식에는 김태욱 KCC글라스 상무를 비롯해 전성수 서초구청장, 이정연 방배아트유스센터 관장, 조미진 반포종합사회복지관 관장 등 주요 관계자들이 참석했다.

'Dream홈씨씨'는 KCC글라스가 2023년부터 운영해 온 대표적인 사회공헌 활동이다. 서초구 내 자립준비청년과 복지 사각지대에 놓인 청년의 자립을 돕는 사업이다.

이 사업은 자립 기반 형성을 위한 주거·경제·취업 교육 프로그램인 '케어(Care) 프로젝트', 창업 컨설팅 등을 통해 경제적 독립을 지원하는 프로그램인 '크리에이티브(Creative) 프로젝트'로 구성된다.

지난해까지 총 130명의 청년들이 프로그램에 참여했고 스마트스토어 창업 32건, 취업 19명 등 실질적인 성과를 끌어냈다. 또한 금전적으로 위기 상황에 처한 청년들을 위한 긴급 생활자금 지원과 봉사활동 등을 통한 교류 활동도 병행했다.

올해는 지원 대상을 발달장애 청년으로 확대해 포괄적인 지원 체계를 구축할 예정이다.

기존 교육 중심 프로그램을 유지하면서 ▲취업 연계형 직무 교육·자격증 취득 지원 확대 ▲지역사회 협력 기관과 연계한 맞춤형 자립 지원 강화 ▲프로그램 참여자 대상 사후관리·교류 활동 지원 확대 등을 통해 취업과 자립으로 이어지는 단계별 지원을 강화할 방침이다.

KCC글라스 관계자는 "Dream홈씨씨는 어려움에 처한 청년들의 건강한 성장과 홀로서기를 돕기 위한 민관 협력 사업"이라며 "올해는 지원 대상을 넓히고 단계별 지원도 강화한 만큼, 더 많은 청년들이 사회에 안정적으로 안착해 꿈을 실현할 수 있도록 사업 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



