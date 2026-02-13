본문 바로가기
바디프랜드 "설 연휴에도 정상 운영합니다"

이서희기자

입력2026.02.13 09:07

시계아이콘00분 38초 소요
주요 지역 58곳 지점 운영

바디프랜드가 설 연휴에 방문하는 고객들을 위해 정상 영업을 진행한다고 13일 밝혔다.

더현대 서울 바디프랜드 건강수명충전소에서 고객들이 헬스케어로봇을 체험하고 있다. 바디프랜드

더현대 서울 바디프랜드 건강수명충전소에서 고객들이 헬스케어로봇을 체험하고 있다. 바디프랜드

바디프랜드는 전국 모든 직영 라운지와 백화점 라운지를 정상 영업하고 설 당일(17일)에도 서울 도곡, 경기 분당정자, 인천 송도, 부산 해운대 등을 포함한 주요 지역 58곳의 지점을 운영한다.


이번 연휴에는 7개의 팝업하우스 '건강수명충전소'도 동시 운영된다. 더현대 서울, 롯데백화점 인천점과 부산본점, 스타필드시티 부천, 갤러리아 진주점 등 전국의 주요 백화점과 몰에 마련된다. 최근 출시된 메디컬 팬텀로보, 다빈치 AI, 팔콘 2026은 물론 퀀텀 뷰티캡슐, 에덴로보 등 다양한 헬스케어 로봇이 전시돼 있어 어떤 연령대의 가족 구성원이 와도 무료로 체험할 수 있다.

특히 신제품을 포함해 주요 헬스케어 로봇을 렌털 또는 구매하는 고객에게는 설 프로모션인 '선물의 정석' 혜택이 제공된다. 프로모션 기본 할인과 선납금 할인, 제휴카드 할인 등을 적용하면 최대 252만원 상당의 역대급 혜택을 받을 수 있다. 일부 제품에 한해 구매 후기를 남기는 고객에게는 적외선 온열기를 증정한다.


바디프랜드 관계자는 "가족의 건강을 기원하고 마음을 전하는 설을 맞아 다양한 혜택과 함께 체험 공간을 더 많이 마련했다"며 "연휴에 가족들과 바디프랜드 라운지와 건강수명충전소에 방문해 헬스케어 로봇과 함께 힐링도 하고 충전하는 시간을 보내시기를 바란다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
