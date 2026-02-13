본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

로보락, 'Q레보 커브 2 플로우' GS샵 론칭 방송

권현지기자

입력2026.02.13 08:48

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 18일 오후 6시 35분
첫 롤러형 물걸래 탑재

글로벌 스마트 홈 브랜드 로보락이 오는 18일 오후 6시 35분부터 홈쇼핑 GS샵에서 신상 로봇청소기 'Q레보 커브 2 플로우(Qrevo Curv 2 Flow)'의 단독 론칭 방송을 진행한다고 13일 밝혔다.

로보락 신상 로봇청소기 'Q레보 커브 2 플로우(Qrevo Curv 2 Flow)'. 로보락

로보락 신상 로봇청소기 'Q레보 커브 2 플로우(Qrevo Curv 2 Flow)'. 로보락

AD
원본보기 아이콘

지난달 출시된 Q레보 커브 2 플로우는 로보락 로봇청소기 최초로 롤러형 물걸레를 탑재한 제품이다. 분당 최대 220회 회전하는 270mm 너비의 광폭 롤러를 탑재했으며 청소 내내 실시간으로 롤러를 자가 세척하는 스피라플로우(SpiraFlow™) 시스템으로 바닥 관리의 효율성을 높였다.


로보락은 Q레보 커브 2 플로우 단독 론칭 방송을 기념해 소비자를 위한 다양한 혜택을 준비했다고 밝혔다. 방송 중 GS샵 애플리케이션(앱)을 통해 제품 구매 시 33만원 할인 혜택을 제공하며, 최대 18개월 무이자 할부를 지원한다. 방송 중 제품 구매 고객 2명을 추첨해 추가 경품도 증정한다.

또한 해당 방송 회차 한정으로 제품 구매 후 리뷰를 작성한 고객 전원에게는 롤러 브러시, 더스트백, 전용 클리너로 구성된 액세서리 키트를 함께 제공한다.


로보락 관계자는 "명절 이후 강력한 물걸레 청소 기능으로 집안 환경을 재정비하려는 소비자들이 늘어날 것으로 예상된다"며 "이번 GS샵 론칭 방송에서만 누릴 수 있는 특별 구성과 함께 로보락의 스마트한 청소 라이프를 경험하시길 바란다"고 말했다.




권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'4억→68억' 주식대박 공무원 추앙받았는데…계좌인증 AI로 판별해보니 '4억→68억' 주식대박 공무원 추앙받았는데…계좌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1만개 비치했는데 벌써 동나?" 밀라노 선수촌서 무료로 주는 '이것' 인기

경복궁 지키는 경비원, 중국인들이 집단 폭행…다음날 바로 출국

"한국이 우리 대신 받아주네? 땡큐"…방한 중국인 급증에 日반응이

주식으로 '4억→68억' 대박 이뤄낸 공무원의 '이상한' 투자종목

"아내 없는 마지막 저녁, 제가 쏠게요"…당근에 나타난 장성규

'1세대 채굴자' 바빌로프 "지금이 비트코인 매수 기회"

"달러약세, 위안화 기축통화 될 기회"…中 학계서 자본시장 개방 촉구촉구

새로운 이슈 보기