로보락, 'Q레보 커브 2 플로우' GS샵 론칭 방송

글로벌 스마트 홈 브랜드 로보락이 오는 18일 오후 6시 35분부터 홈쇼핑 GS샵에서 신상 로봇청소기 'Q레보 커브 2 플로우(Qrevo Curv 2 Flow)'의 단독 론칭 방송을 진행한다고 13일 밝혔다.

지난달 출시된 Q레보 커브 2 플로우는 로보락 로봇청소기 최초로 롤러형 물걸레를 탑재한 제품이다. 분당 최대 220회 회전하는 270mm 너비의 광폭 롤러를 탑재했으며 청소 내내 실시간으로 롤러를 자가 세척하는 스피라플로우(SpiraFlow™) 시스템으로 바닥 관리의 효율성을 높였다.

로보락은 Q레보 커브 2 플로우 단독 론칭 방송을 기념해 소비자를 위한 다양한 혜택을 준비했다고 밝혔다. 방송 중 GS샵 애플리케이션(앱)을 통해 제품 구매 시 33만원 할인 혜택을 제공하며, 최대 18개월 무이자 할부를 지원한다. 방송 중 제품 구매 고객 2명을 추첨해 추가 경품도 증정한다.

또한 해당 방송 회차 한정으로 제품 구매 후 리뷰를 작성한 고객 전원에게는 롤러 브러시, 더스트백, 전용 클리너로 구성된 액세서리 키트를 함께 제공한다.

로보락 관계자는 "명절 이후 강력한 물걸레 청소 기능으로 집안 환경을 재정비하려는 소비자들이 늘어날 것으로 예상된다"며 "이번 GS샵 론칭 방송에서만 누릴 수 있는 특별 구성과 함께 로보락의 스마트한 청소 라이프를 경험하시길 바란다"고 말했다.





